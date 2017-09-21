Серж Саргсян присвоил аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну звание Национального героя

Указами президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения группа деятелей, представляющих сферы науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства, культуры и спорта, представители вооруженных сил и правоохранительных органов награждены высокими государственными наградами, присвоены также почетные звания.

Достигшим значительных достижений и успехов в различных областях лицам Серж Саргсян сегодня на состоявшейся в резиденции Президента торжественной церемонии награждения вручил награды.

Указом президента Армении Сержа Саргсяна, аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя.

Президент Саргсян поздравил всех награжденных с праздником и присуждением высоких государственных наград, пожелал успехов.