Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:44 | Сентябрь 21 2017
18:44 | Сентябрь 21 2017

Серж Саргсян присвоил аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну звание Национального героя

Серж Саргсян присвоил аргентинскому предпринимателю Эдуардо Эрнекяну звание Национального героя

Указами президента Армении Сержа Саргсяна по случаю 26-й годовщины независимости Республики Армения группа деятелей, представляющих сферы науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства, культуры и  спорта, представители  вооруженных сил и правоохранительных органов награждены высокими государственными наградами,  присвоены также почетные звания.

Достигшим значительных достижений и успехов в различных областях лицам Серж Саргсян сегодня на состоявшейся в резиденции Президента торжественной церемонии награждения вручил награды.

Указом президента Армении Сержа Саргсяна, аргентинскому предпринимателю армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя.

Президент Саргсян поздравил всех награжденных с праздником и присуждением высоких государственных наград, пожелал успехов.

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Рубрики: Официальные

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