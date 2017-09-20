По меньшей мере 225 человек погибли вследствие землетрясения в Мексике: под завалами остаются люди, число их неизвестно

Вследствие землетрясения магнитудой 7,1, которое сотрясло центральную часть Мексики во вторник, погибли, по меньшей мере, 225 человек. Под завалами остаются люди, число которых неизвестно, передает Голос Америки.

Глава мексиканского управления гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте через Твиттер подтвердил гибель 86 человек в городе Мехико, 71 – в штате Морелос, 43 – в штате Пуэбла, 12 – в штате Мехико и четырех – в Герреро и одного в Оахаке.

Власти предполагают, что число погибших вырастет.

Эпицентр землетрясения находился в штате Пуэбла, в 123 километрах от Мехико.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что в результате землетрясения обрушилось по меньшей мере 38 зданий.

В видеообращении к стране Пенья Ньето подчеркнул важность сохранения спокойствия и продолжения спасательных работ.

«Главная задача в настоящий момент состоит в том, чтобы продолжать спасать людей, которые оказались под завалами, – заявил президент. – Раненым необходимо оказывать медицинскую помощь».

Наиболее активные спасательные работы развернулись у разрушенного здания одной из столичных школ. Как сообщили представители властей, из-под обломков здания уже извлечены тела 25 детей и учителей. Судьба еще 30 учеников и восьмерых взрослых остается неизвестной.

Пока неясно были ли эти погибшие включены в общий список жертв землетрясения.

Местные СМИ сообщают о значительном ущербе, отключениях электроэнергии и пожарах в Мехико, который является одним из самых населенных мегаполисов мира.

Поисково-спасательные группы и гражданские лица занимаются поисками выживших. Местное телевидение показывает кадры, на которых люди голыми руками или с помощью техники разбирают завалы.

Президент США Дональд Трамп направил Мексике послание поддержки из Нью-Йорка, где он принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп написал в Твиттере: «Да благословит Бог жителей Мехико. Мы вместе с вами и будем вместе с вами».

Мексиканские власти приостановили работу международного аэропорта и закрыли школы.

Менее двух недель назад в Мексике произошло другое землетрясение, в результате которого на юге страны погибли более 90 человек.

Геологическая служба США сообщила, что два землетрясения, по всей видимости, не связаны между собой.

Сейсмолог службы Пол Эрл сообщил, что их эпицентры находятся на расстоянии 650 километров, а большинство афтершоков произошли в радиусе 100 километров.

Эпицентр землетрясения во вторник находился вблизи города Рабоса в штате Пуэбла. Оно произошло в 13:14 по местному времени.

Губернатор Пуэблы Тони Гали сообщил, что значительный ущерб был нанесен соседнему городу Чолула, где на улицы упали церковные колокольни.

Землетрясение произошло ровно через 32 года после толчков магнитудой 8.0, в результате которых в Мехико и его окрестностях погибли около 10 тысяч человек.

Фото — Голос Америки