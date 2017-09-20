Посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе: Россия оккупировала еще 25 грузинских деревень – видео

«25 российских деревень оказались на грузинской территории, захваченной РФ. Эти села не были ни на территории Абхазии, ни на территории региона Цхинвали. В результате 800 семей потеряли свои земельные участки и пастбища. Есть случаи, когда часть села находится на территории Грузии, другая – на оккупированной территории. Есть также случаи, когда деревня находится на территории Грузии, а кладбище – на оккупированной»,- в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.

Грузинский дипломат вчера пригласил журналистов на встречу, чтобы осведомить армянскую общественность обо всех событиях, которые происходят в Абхазском и Цхинвальском регионах, которые после российско-грузинской войны 2008 года находятся под контролем России.

«Российские оккупанты заходят на территорию Грузии. Они закрыли территорию колючей проволокой, и когда население приближается, их арестовывают, а потом требуют выкуп»,- заявил посол, добавив, что провели свыше ста километров колючей проволоки, вторгнувшись на территорию Грузии.

По его словам, начиная с 2008 года и по сей день в Цхинвальском районе, как российские пограничники формулируют, за незаконное пересечение границы было арестовано 1000 человек. Еще 1800 были арестованы в Абхазском регионе.

По словам посла, грузинское население Абхазии, под давлением местного населения, бывает вынуждена отказаться от грузинского гражданства брать абхазское гражданство, их вынуждают менять имена и фамилии, в школах запрещено преподавать грузинский. Число беженцев из Абхазии составляет 500 тысяч.

Подробности – в видеоматериале:

«Наше прошлое, настоящее и будущее тесно взаимосвязаны, и ситуация, которая царит в обеих странах очень важна. Именно этим обусловлен интерес в обеих странах к происходящим процессам.

Посол отметил, что в Абхазском и Цхинвальском регионах существующие де-факто институты вовлечены в деятельность политической, экономической, военной и социальной систем РФ. В Абхазии создана совместная с РФ группировка войск, а находящиеся на территории Цхинвали «незаконные военные части» интегрированы с вооруженными силами РФ: «В правозащитных структурах были созданы совместные информационные центры по оккупационному режиму РФ и другим оккупационным режимам. Так называемый референдум, проведенный в Цхинвальском регионе, направленный на переименование региона в Аланию преследует цель объединить регион с РФ. Вам хорошо известно, что Алания – историческое название Северо-Осетии, и переименование Цхинвалького региона в Аланию на самом деле направлено на объединение этого региона с Россией. Представители де-факто властей в Цхинвале даже не скрывают своего желания войти в состав РФ».

Посол сказал также, что по их сведениям на «двух оккупированных территориях» Грузии РФ желает контролировать все. Он отметил, что регион сейчас довольно милитаризирован: в каждом населенном пункте находится по пять тысяч российских солдат, вооруженных современными видами оружия: «Мы полагаем, что подобная милитаризация очень опасна не только для Грузии, но и для всего региона. Многие не знают, что от Тбилиси до Цхинвали всего 40 километров».

Другие подробности – в видеоматериале:

Посол отметил, что между грузинским и абхазским, осетинским населением есть определенная напряженность, что, по их мнению, не является результатом российской агрессии. В Грузии представляют разрешение этой ситуации. Они считают, что проблемы необходимо решать мирным путем. Надеясь на поддержку международных организаций, они уверены, что проблема будет разрешена. «Мы хотим иметь тесные связи с населением оккупированных регионов – без учета их национальной принадлежности»,- отметил посол, добавив, что Грузия, несмотря на сопротивление оккупационного режима, пытается помогать населению региона в решении проблем: «Лучшим примером тому будет медицинский центр в Самегрело – близ Абхазии». Грузинская сторона готова в этом центре бесплатно обслуживать жителей Абхазии.

Кстати, отвечая на вопрос журналистов, посол отметил, что тема пресс-конференции не имеет отношения к намеченным в ООН обсуждениям. Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам трехсторонней встречи с азербайджанским и грузинским коллегами заявил, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке, по вопросам, связанным с Нагорным Карабахом и Абхазией, Турция, Азербайджан и Грузия выступят совместно. «Мы в Нью-Йорке совместно подчеркнем, что как проблема Карабаха, так и Абхазии следует решить как можно скорее мирным путем и в рамках территориальной целостности двух стран», — сказал Чавушоглу.

Посол сказал, что на их взгляд, армянская общественность недостаточно осведомлена о проблемах на оккупированных территориях Грузии, следовательно, он решил публично рассказать обо всем. На другие вопросы посол не захотел отвечать. Пообещал, что в ближайшее время выступит с пресс-конференцией.