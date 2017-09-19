«Ваша кожа чувствует одно, кожа кого-то другого – иное»: Карен Карапетян – видео

Сегодня на шестом форуме «Армения-Диаспора» журналисты пожаловались Карену Карапетяну, что деятельность правительства безуспешна. Карен Карапетян задал ответный вопрос: что вы, например, подразумеваете под успехом? Журналисты ответили, что продолжается эмиграция, безработица, Армения не является надежным партнером.

Премьер-министр ответил: «Например, по каким оценкам вы составляете мнение о работе правительства?». Журналисты ответили: чтобы мы на нашей коже почувствовали, что есть результат работы. Премьер-министр ответил: «Ваша кожа чувствует одно, кожа кого-то другого – иное, как отличить?»