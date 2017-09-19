«Ваша кожа чувствует одно, кожа кого-то другого – иное»: Карен Карапетян – видео

Сегодня на шестом форуме «Армения-Диаспора» журналисты пожаловались Карену Карапетяну, что деятельность правительства безуспешна. Карен Карапетян задал ответный вопрос: что вы, например, подразумеваете под успехом? Журналисты ответили, что продолжается эмиграция, безработица, Армения не является надежным партнером.
Премьер-министр ответил: «Например, по каким оценкам вы составляете мнение о работе правительства?». Журналисты ответили: чтобы мы на нашей коже почувствовали, что есть результат работы. Премьер-министр ответил: «Ваша кожа чувствует одно, кожа кого-то другого – иное, как отличить?»
Он призвал говорить цифрами, по признакам, которыми оценивается работа правительства: «Наши текущие показатели лучшие в регионе, в ЕАЭС, в СНГ. Достаточно ли их, чтобы решить проблемы всех наших граждан? Нет. То, что кто-то из граждан почувствовал на своей коже, а кто-то – нет, это очень субъективный фактор. Но мы открыто отчитываемся, чего мы добились: экономический рост составил 6,2%, рост промышленности – 12,7%, 21% – рост экспорта. Достаточно ли этого, чтобы всем нам было хорошо? Нет. Нет такой страны, где все были бы довольны. У каждого человека, при изменении качества жизни, возрастают и его требования. Сегодня все граждане Армении хотят качественно изменить свою жизнь. Можно ли добиться в течение одного года изменений в нашей жизни? Нет. Если мы хотим говорить предметно, а не эмоционально, мол, не почувствовали на своей коже, это очень субъективный, неизмеримый фактор. Я вам даю отчет в цифрах, и если есть вопросы, связанные с цифрами – задавайте».