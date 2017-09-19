«Мы отреагируем»: премьер-министр – по поводу жалоб представителей диаспоры на разграбленный бизнес: видео

«Многие неудачны в бизнесе, очень мало предпринимателей, которые признают, что сами неправильно просчитали риск, и каждый винит других», – сказал сегодня премьер-министр Карен Карапетян, отвечая на вопросы журналистов на 6-м форуме «Армения-Диаспора». Он отметил, что в Армению приезжают армяне из Диаспоры и ждут правительства того, чего они не ждут в какой-либо другой стране. «В любой стране они даже и не мечтают, что им окажут такой прием или создадут условия. Но то, что мы должны регулярно работать, чтобы атмосфера недоверия, если таковая имеется, была изменена, это факт. Над этим следует поработать».

На вопрос Aravot.am, что вчера здесь один из армян диаспоры – Заре Палян, заявил, что заложил в Армении четыре дела, и все четыре у него увели, и вообще в Армении грабят и «кидают», то есть, он тоже относится к упомянутым премьер-министром неудачливым бизнесменам, не просчитавшим риск, премьер-министр ответил: «Я не знаю. Если он представит нам факты, мы будем очень последовательны в очень направлении, потому что мы не сможем развивать экономику, если у нас нет уверенности в собственности, нет уверенности в правилах ведения бизнеса, нет уверенности в равных для всех правилах игры, и поэтому я весьма открыт. Более того, мы четко заявили, что есть адреса, адреса электронной почты моей администрации, консультантов, пусть предоставляют информацию, мы отреагируем».

Премьер-министр считает полностью возможным, что в 2040 году нас здесь станет 4 миллиона, как сказал президент Серж Саргсян.