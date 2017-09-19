Эдвард Налбандян: «Я не думаю, что вы настолько трусливы там в Марселе»

Вчера, на форуме «Армения-Диаспора» один из представителей диаспоры спросил у министра иностранных дел Эдварда Налбандяна: «Есть одно слово, которое особо пугает патриотов Марселя. Это слово – взаимные уступки. Меня попросили поинтересоваться у вас, что мы имеем для уступок и используется ли на переговорах это слово – взаимные уступки?»

Эдвард Налбандян в ответ сказал: «Один мне говорит, что надо, наконец, решить проблему Карабаха, мы больше не можем ждать, надо решить, слышите, что я вам говорю? Решите! Я отвечаю ему – идите и решите! А мы, что, до сих пор не хотели решать? А чем мы заняты? Я вам рассказываю, на каком этапе мы находимся в переговорном процессе, чего достигли, где пребывало международное сообщество и куда оно дошло в смысле понимания наших позиций и наших подходов. В моем выступлении я также указал, сколько заявлений было со стороны стран-сопредседателей, которые говорят – да, Азербайджан нарушает, Азербайджан, не критикуй сопредседателей, не пытайся перевести этот переговорный процесс в другие форматы. Если вы думаете, что кто-то боится этих взаимных уступок, столько людей есть в Марселе, не думаю, что вы там настолько трусливы в Марселе. Знаете, я не думаю, что Азербайджан, если столько всего было в его пользу, до сих пор не согласился бы. Почему же Азербайджан не соглашается?»