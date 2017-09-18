Марк Притчард — комиссар по вопросам торговли Великобритании в Армении и Грузии

Марк Притчард: «Мое назначение подчеркивает важность стимулирования торговли и инвестиций Великобритании в Грузии и Армении»

12 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мей назначила члена британского парламента Марка Притчарда комиссаром по вопросам торговли Великобритании в Армении и Грузии.

Комиссары по вопросам торговли – это назначенные премьер-министром советники, избранные из разных представителей политического спектра. Они занимаются одним или несколькими новыми рынками, в которых правительство Великобритании видит торговый или инвестиционный потенциал. Комиссары по вопросам торговли способствуют стимулированию роста торговли, основываясь на отношениях между Великобританией и этими рынками и доводя до максимума двухстороннюю торговлю.

Г-н Притчард по поводу своего назначения сказал: «Я имел честь получить приглашение Премьер-министра принять полномочия первого комиссара Великобритании по вопросам торговли в Армении и Грузии. Мое назначение подчеркивает важность стимулирования торговли и инвестиций Великобритании в Грузии и Армении и поручение правительства Ее Величества относительно политики стимулирования торговых и деловых достижений между нашими странами. Имеются множество возможностей торговли и инвестиций, которые необходимо реализовать».