Иностранные виноделы прибыли в Арцах, чтобы познакомиться с арцахским вином

16 сентября по приглашению Фонда виноградарства и виноделия Армении восемь представителей винодельческих компаний из шести европейских стран приехали в село Тох, чтобы присутствовать на Арцахском винном фестивале. Во время фестиваля они посетили местный винный завод «Катаро», чтобы продегустировать вино и ознакомиться с продукцией. В интервью Aravot.am руководитель международного отдела Фонда Лиана Абелян сообщила, что их пригласили в Армению и Арцах, чтобы увеличить объемы продаж за рубежом. «Мы очень хотели представить Арцах зарубежным виноделам. Раньше у нас было много договоренностей с ними, но Арцах мы не включали. Здесь виноделие развивается быстрыми темпами, и мы решили вовлечь также и их», – говорит Лиана Абелян.

Менеджер по продажам и портфолио литовской компании «Файн вайн» А.П. (имя и фамилия по понятным причинам не указываются) в беседе с нами сказал, что приехал, чтобы увидеть, какие есть новости в сфере армянского виноделия, так как армянские вина в последнее время приобрели известность на международном рынке. «Хотелось бы видеть, какие новые здесь есть вина, и какого они качества. Это мой первый визит в Арцах. Отмечу, что фестиваль организован прекрасно. Я вижу семьи с детьми, которые проводят здесь время и их участие прекрасно, так как у нас более строгие законы», — говорит литовский представитель.

Совладелец винного завода «Катаро» Григор Аветисян отмечает, что с 2010 года началась первая бутилизация вина. Он считает, что в Арцахе необходимо производить хорошее вино, а не думать о количестве. «В год разливается до 100 тысяч бутылок. У нашего вина уже есть отличная репутация в Армении и за рубежом. Мы экспортируем в Россию, США, Канаду и европейские страны. Есть страны, в которые мы без проблем экспортируем с этикеткой «Катаро Арцах», но есть страны, при экспорте в которые на этикетке не указывается «Арцах» во избежание проблем. Однако всем известно, что это вино производится в Арцахе, они также знают об этом в Азербайджане. В путеводителе по винодельческим компаниям, опубликованном недавно в России, также был включен «Катаро» и представлен как «Арцахское вино». Недавно в опубликованный в России указатель винодельческих компаний был включен и «Катаро», как арцахское вино.

Давид АБАГЯН