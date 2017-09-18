О войне в Арцахе – в Европейском молодежном парламенте

Вчера в Армянском всеобщем благотворительном Союзе (AGBU) состоялась Четвертая международная конференция Европейского молодежного парламента в Армении. В мероприятии приняли участие члены Европейского молодежного парламента из 12 стран: Грузии, Италии, Финляндии, Чехии и даже России.

Главный организатор конференции Арман Казарян отметил, что Европейский парламент действует также и в России. В этом году конференция посвящена вопросам кибербезопасности, защите от терроризма, проблемам здравоохранения, по которым будут предложены решения. В повестку включен и вопрос о войне в Арцахе.

Отвечая на вопрос Aravot.am, кому будут представлены предлагаемые решения конференции, будет ли это какая-либо международная организация, Арман Казарян сказал, что эти темы обсуждаются среди участников конференции, и это не означает чего-либо существенного вне конференции. Однако наш собеседник подчеркнул, что, в конечном итоге, целью этих обсуждений является информирование и изменение мировоззрения людей по тем или иным проблемам.

Он также сообщил, что спонсором предыдущей конференции был Центральный банк Армении, и одно из решений, предложенных Молодежным парламентом, было отправлено в Центральный банк, и Центральный банк попытается применить эти решения в Армении. Сколько человек являются членами молодежного Европарламента, Арман Казарян ответить затруднился, и сказал, что число заявок на членство достигает тысячи.