Для Тарона Маргаряна иметь станцию метро в Ачапняке – мечта

«Сладкие» воспоминания советских лет о наличии станции метро в Ачапняке пробудил блок «Елк» весной этого года в предвыборный период. В предвыборную программу «Елк» был включен пункт о доведении до конечной точки строительства этой станции. Однако городские власти периодически заявляли, что строительство станции невозможно, нужны крупные финансовые средства, которых нет. И на некоторое время тема строительства станции была закрыта или забыта. Недавно Общественный совет вновь «реанимировал» эту тему. 31 августа на заседании Общественного совета была обсуждена возможность строительства станции Ачапняк и отзыв правительства на данное предложение.

Как отмечает Общественный совет, их предложение было обсуждено в правительстве и передано председателю Государственного комитета по градостроительству Нареку Саргсяну для координации мнений по этому вопросу заинтересованных структур. Комитет, обобщив отзывы мэрии Еревана, Министерства транспорта, связи и информационных технологий и Министерства по чрезвычайным ситуациям, посчитал целесообразным строительство станции Ачапняк.

«Под «целесообразным» можно понимать что угодно. Этим словом Комитет градостроительства дал несколько размытый, немного обнадеживающий, но не четкий ответ. Конечно, наличие станции метро в Ачапняке и целесообразно и, конечно же, желательно, но позволят ли возможности государственного бюджета начать строительство?

Общественный совет дал на это определенный ответ, и даже указал сумму расходов. Например, Совет указывает, что они обсудили со специалистами возможность строительства новой станции метро и представили четыре варианта проекта. «По мнению экспертов, строительство новой станции обойдется в 75-150 миллионов долларов, в зависимости от выбора одного из четырех вариантов. Эксперты также полагали, что для начала строительства станции потребуется 12-15 млн. долларов, и предложили правительству предусмотреть эту сумму в бюджете на следующий год», – говорится в заявлении Общественного совета.

Член фракции фракции «Елк» в Совете старейшин Еревана Давид Хажакян в беседе с «Аравоту» отметил, что эта станция метро является объектом государственного значения, и строительство можно осуществить за бюджета правительства. По словам Хажакяна, «Елк» в ближайшее время подробно изучит указанной Общественным советом размеры средств, и суммы, которые предполагает «Елк», а затем в результате их сравнения предложит мэру выступить с соответствующим заявлением, чтобы правительство предусмотрело эту сумму в бюджете: «Мы уверены, что это будут результативные расходы».

По словам Хажакяна, если мэр не хочет осуществлять сокращения в других сферах, то «Елк» предлагает сделать это за счет выделяемых правительством средств. «Когда «Елк» включил в предвыборную программу строительство станции метро, было учтено, что в какой-то момент это можно было бы сделать, опираясь на возможности общинного бюджета. Вот почему мы уверены, что, если будет проведена бюджетная оптимизация согласно нашим представлениям, включая сокращение штатов и изменений во многих расходных статьях, это станет возможным ».

Между тем, для мэра Еревана Тарона Маргаряна станция метро в Ачапняке – это мечта, которая в один прекрасный день может превратиться в реальность. Недавно «Аравот» спросил Тарона Маргаряна о мнении по поводу предложения Общественного совета и рекомендаций Государственного комитета по градостроительству, причем Совет указывает конкретные суммы, в качестве предварительной инвестиции. В этой связи мэр сказал: «Мы и сейчас говорим, что у мэрии такой возможности нет, для нас сегодня иметь станцию метро – мечта, но однажды мы достигнем этой мечты. Будьте уверены, что мэрия первой желает расширения метро».

А на заявление Общественного совета Маргарян ответил следующим образом: «Что касается Общественного совета, если они могут построить новую станцию метро, мы их только поприветствуем. У нас есть консультант, смета, проект, и мы руководствуемся ими». А сколько денег необходимо для строительства станции Ачапняк согласно смете мэрии, мэр ответил: «До 100 миллионов долларов».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

14.09.2017г