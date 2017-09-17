Из Гюмри отправился во Францию и основал мировой бренд Farell: Гор Ароян – о собственном бизнесе: видео

11 сентября с 24 красавицами, прибывшими в Гюмри для участия в конкурсе красоты «Мисс-Армения», приехал и основатель мирового бренда колготок «Farell» Гор Ароян. Отметим, что Гор Ароян – уроженец Гюмри, и как он рассказал в интервью Aravot.am, не был на родине 12 лет, сейчас приехал по приглашению председателя Всеармянского фонда культуры «Мисс Армения» Гоар Арутюнян и министра Диаспоры.

Он один из спонсоров конкурса «Мисс Армения», член жюри. «Я переехал во Францию для продолжения учебы, после учебы мы создали наш уже известный во всем мире бренд «Farell», потому что мы имеем 300 торговых точек во всем мире и 70-80 брендовых магазинов во Франции», – рассказал наш собеседник.

Aravot.am спросил у Гора Арутюняна, легче ли развивать такую деятельность за рубежом? В ответ Гор Арутюнян сказал: «Я бы не сказал, что легче, мы сталкивались со многими трудностями, но смогли в какой-то степени достичь нашей цели. Я давно не был в Армении, 12 лет, в Гюмри бываю мало, в основном в Ереване, но пытаюсь бывать и в своем родном городе и присутствовать на любом мероприятия. Скучаю по Гюмри, но приезжать чаще не получается, много работы».

Он отметил, что скоро в Армении они откроют брендовый магазин «Farell».