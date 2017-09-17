На старинной церкви в окрестностях Воскепара был установлен колокол: фото

10 сентября в церкви Сурб Аствацацин (VII в.) в пограничной зоне Воскепара, неподалеку от армянских оборонительных позиций, был освящен и установлен колокол. Он был отлит в 1891 году в российском городе Тула. В церкви установлен образ Святой Богородицы.

Церемонию освящения выполнил предстоятель Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Баграт Галстанян, при участии священника Грайра Беджаняна, священника Смбата Абраамяна, священника Симеона Аракеляна.

В мероприятии приняли участие глава укрупненной Ноемберянской общины Карен Абазян, руководитель Тавушского отделения Союза писателей Армении Самвел Бегларян, жители Воскепара, пограничники. Отныне церковь Сурб Аствацацин станет действующей церковью.

Церковь, расположенная на границе – каменный свидетель нашей древней истории. Он придает духовную силу армянским пограничникам.