Убеждена, что Армения не желает вновь стать Советской Арменией: конгрессмен США Джеки Спир Канчелян

Соединенные Штаты и Армения – исключительные друзья, друзья, которым необходимо укреплять отношения, говорит конгрессмен Джеки Спир Канчелян, по инициативе которой в это воскресенье Армению посетит представительная делегация конгрессменов Соединенных Штатов. В интервью Армянской службе Голоса Америки конгрессмен рассказала о предстоящем визите и его целях.

— Наверное, это визит самой большой делегации конгрессменов в независимую демократическую Армению. Мы желаем быть в Армении, чтобы отпраздновать годовщину демократии. Делегация будет состоять из конгрессменов – как демократов, так и республиканцев, в том числе другой сопредседатель Группы дружбы с Арменией в Конгрессе, избранный из Нью-Джерси конгрессмен Фрэнк Паллоун, моя коллега из Калифорнии, которая также имеет армянские корни, Анна Эшу, избранный из Гавайев конгрессмен Тулси Габбард, избранный из Висконсина конгрессмен Джим Сенсенбреннер и также представляющий Калифорнию конгрессмен Валадао. Таким образом, это довольно широко представительная группа конгрессменов.

Что касается целей, они многочисленны. Во-первых, укрепить нашу дружбу, помочь Армении освободиться от оставшихся в стране всех проявлений коррупции, создать новые возможности для предоставления помощи Армении, направленной на развитие демократии, а также отпраздновать по случаю распространения демократии в стране и последние выборы. Мы намерены ознакомиться со всеми достижениями Армянского народа.

По правде говоря, наша повестка настолько насыщенна, даже не представляю, как мы это все успеем, но мы, конечно, ознакомимся с многочисленными новыми инициативами, которые развиваются в Армении, особенно в технологической сфере, познакомимся с молодыми людьми, которые работают в сфере технологий, изучим программы по улучшению здоровья женщин, у нас будут встречи в университетах. Несомненно, обсудим также геополитические и экономические вопросы. К примеру, проблема двойного налогообложения является серьезным препятствием именно для американцев, которые желают заняться бизнесом в Армении.

— Почему Армения? Есть ли для этого практические или эмоциональные причины?

— Среди нас, имеющих армянские корни, несомненно, очень важно посетить родину, познакомиться с исторической родиной, почувствовать, соприкасаться с ней, вкусить армянские блюда в Армении. Мы также благодарны президенту Армении за приглашение на обед.

Таким образом, мы подтвердим эту эмоциональную связь. Убеждена, наши родители были бы горды, увидев, что мы посетили Армению.

С политической точки зрения, нам необходимо построить отношения с Арменией. Я бы пожелала, чтобы Армения получала помощь в еще большем количестве, поскольку я рассматриваю Армению как нашего партнера в регионе, который находится под влиянием агрессивных действий России. Россия со своей стороны пытается расширить кольцо своего влияния, пытается установить контроль, восстановить Советский союз. Убеждена, что Армения не желает вновь стать Советской Арменией.

Таким образом, мы желаем укрепить отношения с Арменией, чтобы Армения больше никогда не была вынуждена беспокоиться об угрозе своему суверенитету.

Мы также желаем обсудить вопрос зависимости Армении от энергоносителей России, а также вопрос устаревшей атомной станции. Мы желаем найти новые пути сотрудничества и построить демократию, а также построить наши отношения.

— Каковы проблемы повестки армяно-американских отношений?

— Посол Армении в США – основное преимущество Армении. За прошедший период посол выполнил усердную работу. Он безмерно обаятелен, вместе с нами находит пути укрепления отношений. Это выгодно Армении, с точки зрения получения помощи, с точки зрения перспективы получения грантов от Корпорации вызовов тысячелетия. Многочисленные возможности есть также в технологической сфере, которые мы бы желали развивать. Есть многочисленные средства, чтобы помочь армянам Диаспоры посетить Армению и заняться бизнесом. Ни дня не проходит без того, чтобы не встретилась с армянином, который достиг огромных успехов в Соединенных Штатах и желает найти способ подтвердить свою связь с родной Арменией, так что мы и в этом направлении желаем предпринять шаги.

Фото — Голос Америки