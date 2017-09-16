Аветик Ишханян – Эдуарду Шармазанову: «Лучше бы он поступил в семинарию Геворгян и стал священником»

Правозащитник Аветик Ишханян в беседе с Aravot.am коснулся диаметрально противоположных позиций вице-спикера Национального Собрания Армении Эдуарда Шармазанова и бывшего премьер-министра РА Гранта Багратяна о роли Армянской Апостольской церкви.

«Господин Багратян решил соригинальничать, объявил войну армянскому языку, затем Апостольской церкви, посмотрим теперь, кто будет следующим», – сказал на днях Эдуард Шармазанов, комментируя записи Гранта Багратяна в Фейсбук относительно ААЦ.

Господин Багратян раскритиковал Армянскую Апостольскую церковь в контексте того, что она дважды помешала становлению армянской государственности.

«Я довольно жестко раскритиковал Гранта Багратяна относительно его мнения о бедности армянского языка, но в данном случае, что касается роли ААЦ в нашей истории, сказанное им довольно обосновано. Кстати, Грант Багратян не первый говорит об этом. До него то же самое говорили и наши классики, начиная с Налбандяна, Патканяна, особенно Раффи, более националистичного писателя, чем Раффи мы не имели. Можно привести множество цитат из произведений Раффи, который прекрасно изучил нашу историю и пришел к более категорическим заключениям, чем Багратян. Кроме этого, у нас мало смелых историков, как Гамлет Давтян. Он на исторических фактах обосновывает то, что сказал Грант Багратян.

Я даже не знаю, сказать в ответ на слова Шармазанова. Это всего лишь мнение. Независимо от того, историк он, или иной специалист, он может иметь такое мнение. Причем, когда знакомишься с мнением Шармазанова, складывается впечатление, что он ярый последователь Армянской церкви, что совершенно не подобает высокопоставленному должностному лицу. Так как, если он так считает, значит, он неправильно избрал свою профессию, и было бы лучше, если бы поступил в семинарию Геворгяни стал высокопоставленным священником и проповедовал бы учение Апостольской церкви», – говорит Аветик Ишханян.

Он считает, что мнение, высказанное Эдуардом Шармазановым, означает, что государственное должностное лицо проявляет дискриминационное отношение к нашим классикам, истории армянского народа, принижает таких колоссов, как Раффи, Туманян, другие мыслители, и вносит в Армении раскол среди армянского народа.