«Если бы турки услышали наши сегодняшние песни, то в 15-ом году не устроили бы резню»

«Недавно меня пригласили на свадьбу сына одного из композиторов, где к моему удивлению прозвучала песня «Ах, балес, балес», которая, я не понимаю, была то ли причитанием, то ли плачем… И если эти слезливые вперемешку с турецкими словами «песни» стали у нас доминирующими, то значит, что мы однозначно пребываем в турецкой культуре. Я подумал, что если бы турки услышали эти и рождающиеся сегодня «армянские» песни, то в 15-ом году уж точно не устроили бы резню», – сказал композитор-исполнитель Рубен Ахвердян в интервью «Аравот».

Затем, коснувшись предстоящего 14 сентября его авторского вечера в Концертном зале имени Арама Хачатряна, где после многолетнего перерыва прозвучат новые песни, он заверил, что был и остается оптимистом: «Вы ведь заметили, что все мои песни адресованы слушателям в возрасте от нуля и до ста лет, приемлемы для всех слоев?».

А почему он прекратил в последние годы бурную творческую деятельность, Ахвердян, не вдаваясь в подробности, отметил, что за границей его ровесники – авторы-песенники, пишут новые песни раз в десять лет, и, раскручивая их через радио и телевидение, зарабатывают деньги…

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

12.09.2017г