Общественность Армении пересмотрела свое отношение к России

Аналитический центр по глобализации и региональному сотрудничеству с первого июня по первое сентября текущего года провел в ряде крупных городов Армении – Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Вайке, Ехегнадзоре, Мартуни и других, опрос, изучив отношение общественности Армении к ОДКБ, НАТО, ЕАЭС и ЕС. В опросе приняли участие 900 граждан – 496 женщин и 404 мужчины.

Согласно опросу, 50.67% из числа опрошенных респондентов считают, что членство Армении в ЕАЭС негативно отразилось на нашей стране, 45.33% уверены в обратном. Примерно 59% опрошенных граждан связывают будущее Армении с членством в Евросоюзе. Респонденты отметили, что для наших граждан в Евросоюзе самым привлекательным является то обстоятельство, что в ЕС работает закон.

Всего 34% респондентов считают Россию союзником Армении, а к отказу от Соглашения об ассоциации с ЕС 78% опрошенных относятся отрицательно. 30% опрошенных считают, что Россия не обеспечивает безопасность Армении. По мнению 56%, Россия негативно влияет на переговорный процесс по Карабахскому конфликту.

На вопрос, обеспечивает ли ОДКБ безопасность Армении, положительно ответили только 15%. Тогда как, по мнению 41%, ОДКБ не обеспечивает безопасность Армении. Поддержит ли ОДКБ Армению в случае нападения Азербайджана? По этому вопросу был зарегистрирован интересный результат: 63.44% выразили уверенность, что не поддержит. С ОДКБ связывает надежды только 31% опрошенных граждан.

Председатель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, что именно апрельская война стала причиной того, что общественность Армении изменила свое отношение к России. «Рейтинг России в Армении существенно снизился. Она продает оружие Азербайджану, во время апрельской войны мы не получили реальной поддержки. Власть тоже говорит об этом. В этом кроется причина того, что общественность является сторонником альтернатив», – сказал в беседе с Aravot.am Степан Григорян.