Изменение политики Запада в отношении Азербайджана и карабахское урегулирование

Конец августа и начало сентября 2017 года полны интересными новостями касательно урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арцахом. В последние недели периодически публикуются интересные новости, которые, кажется, свидетельствуют об изменении отношения Запада и, в частности, США, к Азербайджану.

Новости о коррупции

Последние две недели были насыщены множеством негативных публикаций в западных СМИ касательно Азербайджана. Причиной тому стала статья под заглавием «Азербайджанская прачечная», которая раскрыла сделки по отмыванию денег кланом Алиева на сумму, достигающую 3 миллиардов долларов. Эта новость оказала негативное влияние на международный рейтинг Азербайджана.

Давления США на Баку

7 сентября американский сенатор Дик Дурбин предложил ввести санкции против ряда азербайджанских чиновников. Согласно этому предложению, должны были быть внесены ограничения доступа на въезд в США в отношении тех азербайджанских чиновников, которые причастны к незаконному задержанию основателя информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева. Журналист был задержан 28 августа под предлогом налоговых проблем, а 9 сентября, через два дня после предложения Дурбина, он был освобожден.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал гражданина Израиля и России блогера Александра Лапшина, который был арестован в Беларуси, а затем передан Баку со стороны Лукашенко. Напомним, что по уголовному делу, возбужденному прокуратурой Азербайджана, 40-летний блогер был обвинен в публичных призывах к попранию территориальной целостности Азербайджана и отсутствии необходимых документов для пересечения политической границы страны.

Странная «доброта» Алиева однозначно показывает, что давления Заапада действуют, и санкции могут изменить политику режима Алиева.

Возможное изменение формата МГ ОБСЕ

На фоне вышеупомянутых вестей, осталась незамеченной новость о послании госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Письмо, которое Тиллерсон направил сенатору Бобу Кокеру о предлагаемых поправках в Госдепартамент, предлагает распустить 70 специальных штатов США, в том числе штат сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Карабаху. Тиллерсон в своем письме предлагает передать его полномочия бюро Госдепартамента по вопросам Европы и Евразии. Отмечается, что заместитель помощника госсекретаря возьмет на себя все функции сопредседателя, а персонал будет сохранен.

В случае, если предложение Тиллерсона будет одобрено, формат Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) фактически изменится. Присутствие сопредседателей МГ ОБСЕ позволяло проводить частые встречи и обсуждения, но после ликвидации должности американского сопредседателя, взявший на себя его функции может быть менее мобилизованным. Однако, с другой стороны, процессы Минской группы ОБСЕ впредь будут немедленно урегулированы непосредственно Госдепартаментом США, что может означать более четкую позицию США в процессе урегулирования карабахского конфликта.

Хотя предложение Тиллерсона еще не утверждено и, возможно, не утвердится, тем не менее, события последних двух недель показывают, что равновесие в отношениях Запад-Азербайджан меняется, заставляя Алиева идти на уступки. Что однозначно может оказать положительное влияние на урегулирование карабахского конфликта.

Анна Памбухчян

«Союз информированных граждан»