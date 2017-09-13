Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:31 | Сентябрь 13 2017
12:31 | Сентябрь 13 2017

Инициатива КГД по освобождению от уплаты НДС импортируемых в Армению оборудования и сырья

Инициатива КГД по освобождению от уплаты НДС импортируемых в Армению оборудования и сырья

Предпринимаются возможности для быстрого возвращения вложенных средств и наличия оборотного капитала.  Об этом на пресс-конференции 12 сентября заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов Вахтанг Мирумян. КГД представил в Национальное Собрание Армении две радикальные  поправки в Налоговый кодекс, одна из которых касается отмены от уплаты на границе НДС при ввозе в Армению сырья промышленного назначения и оборудования.

А другая обеспечивает возвращение НДС не только субъектам, экспортирующим товары, но и тем, кто осуществляет экономическую деятельность внутри страны. Вахтанг Мирумян отметил, что хозяйствующие субъекты получат возможность иметь оборотные средства, которые они могут направить на расширение  экономической деятельности.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 года, отмечается в пресс-релизе Комитета госдоходов Армении, однако, чтобы инвесторам не пришлось так долго ждать, было разработано переходное положение относительно отсрочки на 3 года выплат НДС для предприятий, ввозящих оборудования по инвестиционному списку правительства.

«Импортирующие соответствующее оборудование вместо отсрочки выплаты НДС будут освобождены от ее уплаты сразу же после публикации закона», – заявил заместитель председателя КГД. По словам Вахтанга Мирумяна, гарантией для таких смелых инициатив их ведомства послужил рост налоговых поступлений.

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Рубрики: Экономика

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