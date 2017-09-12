Очередное принуждение из России

Евразийская комиссия по вопросам воздушных происшествий или ударит по Армении, или ничего не даст

4 и 5 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоялось 8-е Совещание руководителей уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза в области транспорта, в котором принял участие замминистра транспорта, связи информационных технологий РА Гагик Григорян. Представитель России предложил за рамками Евразийского экономического союза создать независимый орган по расследованию авиационных происшествий. Казахстан заинтересовался предложением, Армения свою позицию не выразила. Так написано в отчете Гагика Григоряна.

Спустя месяц после встречи в Кыргызстане – 5 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов в беседе с ТАСС заявил, что будет создана Евразийская комиссия по расследованию авиапроисшествий, и руководители транспортных ведомств Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии дали позитивную оценку реализации этой идеи. Структура будет открытой для всех. Россия за месяц изменила свою позицию на счет того, что комиссия будет действовать в рамках ЕАЭС, а не за ее пределами. Но не это важно, а то, что Армению в очередной раз вынуждают сделать шаг, который свидетельствует об отсутствии суверенитета.

Одним из специализированных учреждений Организации Объединенных Наций является «Международная организация гражданской авиации» (ИКАО) — (International Civil Aviation Organization ICAO). Она была создана в 1944 году, имеет свыше 200 членов, в том числе и все страны ЕАЭС. Организация, которой 73 года, преследует три стратегические цели, две из которых касаются безопасности – «Безопасность полетов», «Авиационная безопасность и упрощение управления». Помимо этого, у ICAO есть уполномоченный орган по расследованию авиационных происшествий и группы быстрого реагирования в кризисных ситуациях, организация всегда проводит проверку авиационной безопасности. Все это не удовлетворяет Россию, и она вынуждает Армению присоединиться к созданной по ее инициативе структуре, результаты работы которой будут исключительно по душе России, так же, как и сфальсифицированные выборы в Армении, которые наблюдатели СНГ признают законными, или же мнения членов ЕАЭС, понимающих и не осудивших Азербайджан после того, как эта страна развязала апрельскую войну. 73-летняя ICAO всегда организует конференции, связанные с вызовами последних лет, больше концентрируя внимание на безопасности. Например, 12-14 сентября в Канаде будет проведена глобальная научная конференция по вопросам авиационной безопасности, с 11 по 13 октября – вторая глобальная конференция по авиационному сотрудничеству.

Конференции по безопасности организуются и на региональном уровне. В 16 по 18 октября подобная встреча состоится в Эстонии. Интересно, примет ли представитель Армении участие в этих конференциях, или, как в случае с Давосским экономическим форумом, времени не будет?

Независимо от степени занятости армянских чиновников, «Международная организация гражданской авиации» — работающая структура и реагирует на вызовы, что нельзя сказать об организациях российского «происхождения» – СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Это всего лишь инструменты по распространению российского влияния. То же самое будет и с комиссией по расследованию воздушных происшествий. И в свете напряженных отношений Россия-Запад с подачи России Армения опять противопоставит себя Западу. Например, если авиакатастрофа произойдет с самолетом одной из стран ЕАЭС на территории Украины или Грузии, Россия и Евразийская комиссия по воздушным происшествиям заявят, что это дело рук властей этой страны и не изменят свою позицию, даже если будет опубликован видеоматериал, доказывающий, что произошел несчастный случай. И получится, что Армения, являющаяся членом Евразийской комиссии противопоставляет себя логике и фактам.

Единственное, что может дать Армении Евразийская комиссия по воздушным происшествиям — это удар по международному имиджу страны. Если, конечно, у форпоста есть подобный имидж. А если нет, то и терять нечего.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

09.09.2017г