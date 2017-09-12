Заявление: требуем прекратить поставки оружия Российской Федерацией в зону карабахского конфликта

Мы неоднократно говорили о недопустимости гонки вооружений в зоне карабахского конфликта, которая противоречит принципам ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта. За последние четыре года, по нашим оценкам, по меньшей мере, 50 процентов от общего числа смертей в Вооруженных силах Армении являются результатом нарушений режима прекращения огня. Более того, с 2 по 5 апреля 2016 года, впервые после установления перемирия 1994 года, произошли беспрецедентные широкомасштабные военные действия, в ходе которых, согласно нашим оценкам потери в армянских вооруженных силах составили 77 человек. Данные о человеческих потерях в вооруженных силах Азербайджана неизвестны из-за их конфиденциальности.

Росту случаев нарушений режима прекращения огня способствовала беспрецедентная гонка вооружений со стороны государств, участвующих в конфликте, которой непосредственно способствует и в которой напрямую участвует Российская Федерация.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2012–16гг. Азербайджан и Армения закупили у РФ большое количество вооружений, хотя Армения – в 20 раз меньше. Основным поставщиком для Азербайджана является Россия, которая поставляет 69 процентов приобретаемого Азербайджаном оружия.

В этом контексте странно было слышать заявление, сделанное президентом РФ Владимиром Путиным 5 сентября 2017 года в ходе пресс-конференции по результатам саммита БРИКС. Комментируя поставки американского легального оружия в Украину, Путин заявил: «Это суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы — поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворению, а только усугубляют ситуацию».

Таким образом, президент РФ осознает тяжелые последствия поставок российского вооружения в зону карабахского конфликта, однако продолжает нарушать, как он сам же выразился, «общие международные правила и подходы».

Таким образом, РФ, в лице президента В.В. Путина, демонстрирует политику двойных стандартов в отношении различных конфликтов.

РФ, будучи одной из стран-посредниц в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта, осуществляет не только политику, противоречащую принципам урегулирования конфликтов, но и политику, препятствующую мирному урегулированию конфликта.

Очевидно, что Российская Федерация должна воздержаться от подобных действий, поскольку является страной-сопредседателем Минской Группы ОБСЕ.

Мы осуждаем избирательный и антигуманистический подход президента Российской Федерации, и считаем, что Российская Федерация должна

– соответствовать международным правилам и подходам, на которые сама же ссылается,

– немедленно прекратить поставки оружия в зону карабахского конфликта

В случае невыполнения шагов в этом направлении, мы считаем, что ОБСЕ должна начать обсуждение вопроса о прекращении участия России в Минской группе ОБСЕ.

Ванадзорский офис Ххельсинской Гражданской Ассамблеи

Аналитический центр по вопросам глобализации и регионального сотрудничества