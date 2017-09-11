Роберт Эммиян: «В Ереване появится стадион для атлетов по международным стандартам»

Европейский рекордсмен по прыжкам в длину Роберт Эммиян в этом году отпраздновал в Гюмри традиционный международный турнир его имени с уникальным юбилеем. Вот уже 30 лет установленный им в Цахкадзоре рекорд, 8,86 метра, недоступен для прыгунов Старого Света. Легендарный спортсмен прибыл из Парижа также с еще одной хорошей новостью. В Ереване появится стадион со спортивным покрытием для легкоатлетов, отвечающим международным стандартам.

В интервью газете «Аравот» Роберт Эммиян отметил, что Армения, возможно, единственная страна в мире, в которой имеются талантливые спортсмены и сведущие тренеры, но нет условий для серьезного занятия видами спорта. И это продолжается годами. «Моя самая большая мечта – это иметь в Ереване стадион со спортивным покрытием для легкоатлетов в соответствии с международными стандартами, что является очень дорогим удовольствием. Но это меня не останавливает. Я говорил с президентами IAAF, Европейской федерации и другими руководителями, пригласил всех в Армению. Они знают о ситуации. Все спортивное покрытие стоит очень дорого, но международная федерация, зная и уважая меня, сделала значительную скидку, снизив цену на 380 тысяч долларов. Причем, 160 тысяч долларов предоставляет он сам. Остальную сумму в 220 тысяч долларов должна выделить наша страна.

Но это тоже проблема. Около двух недель назад в Лондоне, во время чемпионата мира, мне удалось собрать вместе руководителей мировых и европейских федераций нашего вида спорта, моих друзей. Я еще раз представил им сложную политическую и экономическую ситуацию в Армении. Слава богу, они подошли с пониманием. И видная компания «Геркулан», спонсирующая балканские федерации, и руководитель которой хорошо меня знает, согласился сделать всю работу за 170 000 евро. Это уникальная возможность иметь атлетический стадион (с беговой дорожкой, участками для прыжков в длину и в высоту, метания спортивных снарядов) в соответствии с международными стандартами в Армении, которую нельзя упускать. Остается, чтобы армянская сторона не затягивала. Вместо прежних 220 тысяч долларов сейчас требуется вложить около 10 тысяч долларов.

Президент Армении, правительство и спортивные власти в течение многих лет пытались поддержать развитие легкой атлетики в Армении, за что я очень благодарен. Теперь пришло время предпринять быстрые, конкретные шаги, чтобы европейские специалисты могли прибыть и уложить покрытие. Я хочу, чтобы в Ереване был такой стадион. По моему мнению, для этого очень удобен стадион «Раздан». Работы по установке покрытия не займут много времени, не больше двух недель. Чем раньше наши компетентные органы определятся и начнут действовать, тем скорее у нас будет стадион, на котором будут тренироваться наши спортсмены.

Я уверен, что это будет способствовать развитию и распространению Королевы спорта, и мы будем свидетелями быстрого роста показателей армянских спортсменов. Я хочу, чтобы в столице был стадион, чтобы в будущем мы имели возможность проводить здесь официальные соревнования и международные турниры среди разных возрастных групп и форматов».

Ашот АКОБЯН

На фото: Ровно 30 лет назад в Олимпийской деревне в Цахкадзоре, на этой дорожке для прыжков в длину, Роберт Эммиян установил европейский рекорд, прыгнув на 8,86 метра.

Газета «Аравот»

07.09.2017г