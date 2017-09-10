Эксперты Лесной службы США в Армении представят предложения по восстановлению растительного покрова после пожаров

В Армении находится экспертная группа Лесной службы США, которая работает с представителями Министерства охраны природы Армении.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, группа американских экспертов представит методы предотвращения пожаров, а также проконсультирует относительно принятия эффективных решений по спасению почвы от эрозии, предотвращению угрозы подтопления и в долгосрочной перспективе – оздоровлению водоразделов и восстановлению растительного покрова после пожаров.

Американские эксперты проведут встречи с сотрудниками заповедника «Хосровский лес», должностными лицами, представителями общественных организаций и другими заинтересованными сторонами, чтобы ознакомиться и помочь выявить ключевые зоны, где необходимо принять срочные меры.

«Мы рады, что после пожара эта команда смогла так оперативно прийти на помощь нашим армянским коллегам, предложить свой богатый опыт. В рамках наего партнерства с Арменией это очень важный шаг, который в будущем позволит смягчить ущерб вследствие пожаров», – отметил посол США в Армении Ричард Миллс.

Отметим, что глава Министерства охраны природы Армении Арцвик Минасян 8 сентября отметил важность проведения совместных восстановительных работ. Он также сообщил, что в конце октября с.г. в Армению из США прибудет еще одна специализированная группа по оказанию содействия в деле организации противопожарных мероприятий. Министр выразил уверенность в том, что сотрудничество с американской стороной будет носить последовательный характер и ответственные структуры РА обеспечат все необходимые условия для полноценной и эффективной работы зарубежных специалистов.