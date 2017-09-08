Германия и Франция подвергли критике военные учения «Запад» в Беларуси

Германия и Франция подвергли критике предстоящие совместные военные учения России и Беларуси «Запад». Об этом заявили министры обороны двух стран на совместной пресс-конференции в кулуарах встречи глав оборонных ведомств стран Евросоюза в Таллине (Эстония), передает Радио Свобода.

Урсула фон дер Лейен и Франс Парли отметили, что Москва стремится продемонстрировать свою военную мощь на границах стран ЕС и НАТО, но союз готов обеспечить безопасность всех своих участников.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя учения «Запад» не представляют реальной угрозы, Москва нарушила стандарты открытости, пригласив на них лишь трех экспертов НАТО. Западные страны считают, что в маневрах будут участвовать более 100 тысяч военнослужащих, а по правилам ОБСЕ о таких масштабных учениях надо оповещать другие страны заранее и приглашать на них достаточное количество наблюдателей. Россия и Белоруссия утверждают, что количество участников маневров не превысит 12 700.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года и в ответ на поддержку Москвой пророссийских сепаратистов на востоке Украины союз НАТО развернул дополнительно около 4000 военнослужащих в Эстонии, Литве, Латвии и Польше.

На снимке — неформальная встречи министров обороны стран ЕС (Таллин, 7 сентября 2017 г.)

Фото — Радио Свобода