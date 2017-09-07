Вопрос объединенной группировки армяно-российских войск – в парламенте: «Нам изначально отказаться от Карабаха своим согласием?»

Вчера в Комиссии НС РА по вопросам обороны и безопасности обсуждался интересный проект: вопрос ратификации очередного соглашения между РА и РФ, и на этот раз речь идет об объединенной армяно-российской группе войск.

Первый заместитель министра обороны РА Артак Закарян сказал, что это даст возможность применения объединенной группы войск и совместного использования ее обоюдного потенциала в случае посягательства на границы страны.

У депутата «Елк» Сасуна Микаеляна проект вызывает опасения: «Я не буду говорить о четырехдневной войне, по поводу которой президент России отреагировал спустя четыре дня, после того, как все закончилось. Возьмем нападение на Тавуш. На нас напали, а Россия никак не отреагировала. Мы вступили в ЕАЭС, и Россия должна была поспешить нам на помощь. Я не понимаю, какие это даст нам преимущества? Не приведет ли это к тому, что в Карабах войдут миротворческие силы? Если мы будем развертывать совместные военные действия, предположим, в Армению могут войти войска. Ясно, что Карабах не член ЕАЭС, не знаю, как сложится судьба Карабаха, если мы, с нашего согласия, с самого начала откажемся от Карабаха своим согласием. Понятно? Не хочу больше ничего говорить. Мы подарили и свою систему ПВО, и теперь, в случае нападения с воздуха, сможем ли мы без разрешения России самостоятельно принимать решение, осуществлять операции, и не только воздушные, но и наземные? Можем ли мы обороняться, атаковать – без разрешения России? А мы не все подстилаем, извините, под Россию, что очень опасно?». Сасун Микаелян добавил, что имела место и агрессия со стороны российского военнослужащего, и как на это отреагировала РФ? Почти никак.

Артак Закарян предложил не смешивать преступление с военно-политическим сотрудничеством, и нет разницы, российский это военнослужащий или американский – преступление остается преступлением. Он отметил, что в совместной системе ПВО мы можем проводить мониторинг за пределами радиуса и оценивать опасность агрессии, и если наш начальник ПВО видит опасность на территории РА, тогда могут вмешаться: «Это не значит, что все принадлежит россиянам. Руководствуются приказами начальника штаба ВС РА. Если мы создаем военно-техническое сотрудничество, это не значит, что мы все дарим им. Вы сейчас упомянули о нападении на Тавуш. Да, напали, но мы никогда не обращались к ОДКБ, к российским коллегам, в этом не было необходимости, и я уверен, что и в ближайшем будущем не будет».

Артак Закарян отметил, что для РФ выгодно сотрудничество с нами, и для нас выгодно сотрудничество с ними, потому что у нас при необходимости появляется возможность воспользоваться другими военными подразделениями. Должна появиться мишень, цель, агрессия, направления, и только затем создаваться объединенная группа войск: «Наша задача – позволить военным иметь крепкую и более широкую прикладную базу для дальнейшего сотрудничества. Если мы этого не позволим, то останемся с тем, что имеем. Мир нас не ждет, технологии и угрозы меняются настолько быстро, что мы должны суметь противостоять и этому».

Сасун Микаелян уточнил: «Другими словами, я так понял, что Россия вообще не имеет интересов в отношении Карабаха, и если мы попытаемся оказать помощь, может ли она нам запретить?». Артак Закарян сказал, что он выступит об этом на закрытом заседании, есть вещи, которые не подлежат публикации.

Депутат блока «Елк» Геворг Горгисян поинтересовался тем, что в соглашении отмечаются случаи внутренней агрессии, когда может вводиться военный контингент, и может ли такое произойти при внутренних событиях, наподобие июльских? Артак Закарян ответил, что там нечего делать даже нашим вооруженным силам, и уж тем более там не место военным извне, речь [в соглашении] идет о терроризме.

Комиссия пятью голосами «за», одним «против» и одним воздержавшегося включила законопроект в повестку пленарного заседания парламента с положительным заключением. Воздержался при голосовании Давид Манукян из блока «Царукян», а против проголосовал Сасун Микаелян.