О вреде высокомерия

Как всегда, я хочу избежать крайностей. Неучастие в грузино-американских военных учениях не было позором, крахом государства, дипломатическим поражением и не является проявлением рабства. Это политика, в которой необходимо балансировать свои интересы, предвидеть, к каким выгодам и потерям ведут те или иные шаги, и многое другое. Были ли правильными расчеты конкретно в данном случае, я сказать затрудняюсь. Но ныть по каждому большому и малому поводу, что у нас нет государства, нет армии, нет дипломатии, нет МЧС, нет футбола и прочего, мне кажется, это не способствует решению существующих в реальности проблем.

С другой стороны, наши власти не научились правильным формам взаимодействия с общественностью. Если не было намерения участвовать в данных военных учениях, то об этом следовало сказать на неделю раньше, когда появились публикации на эту тему, а не хранить все семь дней загадочное молчание. Знаете, какой посыл содержит в себе это молчание и отсутствие всяких комментариев на сообщения? «Мы, мудрые власти, знаем, что делаем, и не считаем вас, граждан, достойными, чтобы уведомлять вас о наших шагах. Кода мы соизволим выступить с разъяснением, тогда и швырнем вам пару предложений». Такое высокомерие, надменность, мягко говоря, не способствует диалогу «власти-общество».

Такая же крайность проявляется и в вопросе переименования улиц. Я уже писал, что спешка, радикальные и революционные подходы здесь неуместны, сначала мы должны преодолеть «постсоветское» мышление в наших головах, и лишь затем думать о символах, иначе все символы окажутся фальшивыми. Но реакция на данную проблему со стороны Кремля и апологетов его политики тоже вызывает недоумение. Один из депутатов Госдумы прямо заявил, что если обсуждения по переименованию продолжатся, Москва накажет нас. Обратите внимание, что речь идет даже не о принятии решения, и всего лишь обсуждении этого вопроса. То есть, депутат одной страны грозит гражданам другой страны, мол, попробуйте только обсуждать этот вопрос.

А потом удивляются, откуда в Армении возникают «антироссийские настроения». Они появляются не из-за западных грантов, и не по вине Сороса. Одной из главных причин этого является высокомерное отношение российских чиновников.