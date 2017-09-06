Организации OCCRP «скрытно управляются армянской диаспорой на Западе, в частности в США»: помощник Алиева

Информация, распространенная в зарубежных медиа структурой под названием Проект отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), является «частью кампании по очернению Азербайджана и не отражает действительности», сказал во вторник помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью турецкой газете Hürriyyət. Об этом передает азербайджанское агентство Trend.

Али Гасанов сказал, что газета The Guardian известна своей антиазербайджанской позицией.

«А когда The Guardian писала правду об Азербайджане? Эта газета на протяжении многих лет известна своей антиазербайджанской позицией, выполняет заказы определенных кругов в мировом масштабе. Так она сделала и сейчас. Сговорившись с OCCRP, они начали новую кампанию по очернению Азербайджана», — сказал Али Гасанов.

Помощник Президента отметил, что структуры, находящиеся на попечении исследовательского центра OCCRP, 10 лет назад осуществляли деятельность и в Азербайджане.

«Их тайные намерения были выявлены, и они были изгнаны из Азербайджана. Эти организации скрытно управляются армянской диаспорой на Западе, в частности в США», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что на самом деле Азербайджан огорчает не безосновательная новость, вышедшая в The Guardian, а то, что некоторые круги в Турции занимаются пропагандой, направленной против Азербайджана.

«Эти круги посредством ряда СМИ продолжают в Турции кампанию по очернению. Однако мы знаем, что это за СМИ.», — сказал помощник Президента.