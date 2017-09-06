Аргам Абраамян подтверждает слухи о продаже части их имущества: видео

«Кто сказал, что все распродается?», – так вчера в парламенте ответил сын экс-премьера Овика Абраамяна, депутат фракции «Царукян» Аргам Абраамян, в ответ на расспросы журналистов. Он назвал «ложными слухами» сообщения и разговоры о тотальной распродаже семейной собственности.

Aravot.am попросил уточнить, что именно продается, а что – нет. «По поводу трикотажной фабрики скажу, что мы давно не имеем к ней никакого отношения», – сказал он. «Продана газозаправочная станция, которая принадлежит папиному брату, нормально, человек считает, что доход незначительный, продает», – продолжил перечисление Аргам Абраамян.

Напомним, что Aravot.am писал о продаже газозаправочной станции и клубничных полей.

Аргам Абраамян подтвердил также информацию о продаже рудника: «Это был рудник папиного брата. Он тоже не работал».