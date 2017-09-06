50 млн драмов – на зарубежные командировки Службы государственной охраны

В этом году у сотрудников Службы государственной охраны было больше зарубежных командировок, чем планировалось, в связи с чем и возникла необходимость в предоставлении дополнительных сумм для этого учреждения. Об этом узнаем из повестки заседания правительства.

Министр финансов Вардан Арамян на заседании правительства, которое состоится 7 сентября, сообщит премьер-министру Карену Карапетяну, что в этом году для этой структуры будет выделено 50 млн. драмов, из коих 35 млн. – за счет резервного фонда.

В функции Службы государственной охраны (не путать с Патрульно-постовой службой Полиции) входит проведение комплексных мероприятий по предупреждению опасности, угрожающей государственным объектам, обеспечение безопасности объектов государственной охраны в месте их постоянного или временного размещения, в том числе и во время передвижения, участие в борьбе против терроризма в рамках своих правомочий, защита охраняемых объектов, раскрытие, предупреждение и недопущение преступлений и других правонарушений, совершаемых на охраняемых объектах.

На фото: Серж Саргсян в 2016 году награждает начальника Службы государственной охраны Грачья Арутюняна