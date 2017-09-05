Депутат Геворг Горгисян: «Это было серьезное стратегическое и тактическое упущение» — видео

«Это было серьезное стратегическое и тактическое упущение», — сказал вчера во время беседы с журналистами в парламенте депутат фракции «Елк» Геворг Горгисян, комментируя неожиданное решение Армении не принимать участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2017, которые проходят с 3 по 11 сентября в Грузии.

Геворг Горгисян утверждает, что Армения должна искать альтернативу безопасности, так как апрельская война показала, что в ОДКБ безопасность Армении не гарантирована, как нам это преподносят. Эта мысль была закреплена и в предвыборной программе «Елк».

Напомним, что Армения месяц назад участвовала в учениях НАТО «Достойный партнер-2017», за что удостоилось похвалы. Об этом положительно высказался посол США в РА Ричард Миллс. Всего несколько дней назад посол говорил о необходимости принятия Арменией суверенных решений.

Оппозиционный депутат считает, что принятие Ереваном решений за один день стало плохой традицией. «Надеюсь, что это не будет иметь продолжения. Во всяком случае, по новой Конституции хотя бы важнейшие решения не будут приниматься единолично», – сказал он.

На вопрос Aravot.am, может ли этот инцидент стать поворотным в отношениях Армения-НАТО, Геворг Горгисян выразил надежду, что этого не произойдет».

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«Неопределенный ответ Министерства обороны РА – проявление того отрицательного стиля работы, когда в Армении не оглашается ни один процесс принятия решения. Все осуществляется в политических кулуарах и общество в один прекрасный день оказывается перед фактом. Отсюда и исходит то недоверие к правительству, власти», – добавил оппозиционный депутат.