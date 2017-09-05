«Когда Минская группа ОБСЕ начнет воздерживаться от беззубых и безадресных заявлений, тогда и прекратятся обстрелы»: Артак Закарян

Заместитель министра обороны Артак Закарян вчера в ходе беседы с журналистами коснулся обстрела, начатого азербайджанской стороны в ходе мониторинга наблюдательной миссии ОБСЕ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он какой-либо реакции, Артак Закарян сказал: «Наша политическая реакция не запоздала». Каспршик сказал, что они не в состоянии были понять, с какой стороны звучали выстрелы, то есть версия нашего Минобороны, что стреляли со стороны Азербайджана, в ответ на что Артак Закарян сказал: «Нет, под сомнение не ставится, было понятно направление, что стреляли с противоположной стороны, но в каком направлении и откуда, это уже… Я не знаю, почему они выступают с безадресными заявлениями, спросите об этом у Каспршика. Для нас остается фактом, что Азербайджан может стрелять даже в наблюдательную миссию ОБСЕ».

На замечание журналистов по поводу безадресного заявления, что стрельбы велась с азербайджанской стороны, Артак Закарян ответил: «Факт остается фактом, и мы руководствуемся фактами». На вопрос, удовлетворен ли он оценкой инцидента со стороны наблюдательской миссии, г-н Закарян ответил:

«Министерство обороны обеспокоено тем обстоятельством, что стреляют по границам Армении, в том числе и по наблюдательской миссии. Меня в равной степени беспокоит тот факт, что стреляют по нашим детским садам и в равной степени беспокоит, что стреляют по мониторинговой группе, осуществляющей наблюдательскую миссию. Теперь оценку этому пусть уже дает международное сообщество, было бы желательно, чтобы Минская группа ОБСЕ воздерживалась от беззубых и безадресных заявлений, тогда и прекратятся обстрелы».