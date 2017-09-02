Румыния-Армения: тяжелый матч в Бухаресте, поражение с минимальным счетом

Накануне в Бухаресте завершился отборочный матч Чемпионата мира по футболу между сборными Румынии и Армении.

После домашнего поражения год назад в Ереване с разгромным счетом 0:5 армянская сборная с самого начала матча была настроена на реванш, и весь первый тайм шла равная игра.

После перерыва ключевые защитники нашей команды Вараздат Ароян и Тарон Восканян, получившие по желтой карточке, стали «осторожничать» с нападающими хозяев, дав тем самым возможность обострить игру.

На 54-ой минуте в довольно спорной ситуации мяч попал в руку Восканяну в штрафной площадке, и арбитр усмотрел в этом преднамеренность и во второй раз поднял желтую карточку, вслед за этим – красную и назначил 11-метровый.

Вратарь армянской сборной, новичок Григор Меликсетян разгадал направление удара Богдана Станку и вывел мач за пределы поля.

Румынам так и не удалось за 90 минут открыть счет. В ходе матча было много перерывов, и арбитр добавил 5 дополнительных минут. Румынская команда пошла «в последний бой», и через две минуты красивым ударом пяткой вышедший на замену Александру Максим распечатал ворота Меликсетяна. Этот первый гол оказался последним.

Армянская команда провела довольно тяжелый матч, проявила волевые качества, но игра вдесятером после удаления сказалась на физических возможностях футболистов.

Следующий матч отборочного турнира наша сборная сыграет в Ереване с датчанами.

После состоявшихся семи туров с набранными 6 очками сборная Армении занимает группе 5-ое место. Румыния с 9 очками – на 4-ом месте.

Фото – Armfootball.am