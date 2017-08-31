Глава МИД Арцаха принял в Степанакерте парламентскую делегацию из Канады

30 августа министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) принял делегацию парламентариев Канады во главе с руководителем организации «Единый свободный мир» Маджидом Эль Шафи, прибывшую в Арцах с миссией по сбору фактов․

Члены делегации отметили, что прибыли в Арцах с целью изучения информации о нарушениях международного гуманитарного права и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном в ходе развязанной против Нагорного Карабаха в апреле 2016 года широкомасштабной военной агрессии.

Карен Мирзоян приветствовал эту инициативу членов делегации и подчеркнул важность информирования международной общественности о причинах и последствиях азербайджанской агрессии и осуждения ответственных лиц для пресечения преступной деятельности азербайджанских властей.

В ходе встречи глава МИД Арцаха представил факты, касающиеся преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана в ходе апрельской агрессии и в последующий период. Карен Мирзоян также затронул историю азербайджано-карабахского конфликта, нынешний этап процесса мирного урегулирования, а также позицию Республики Арцах относительно достижения прочного разрешения конфликта.

На встрече присутствовал также Постоянный представитель Арцаха в США Роберт Аветисян и депутат Национального собрания Республики Армения, член постоянной комиссии НС РА по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Карине Ачемян.

Пресс-служба МИД Арцаха