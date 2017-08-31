Чиновники марза Ширак в смятении: перед визитом премьер-министра пишут и перечеркивают

1-го сентября в Гюмри прибудет с рабочим визитом глава правительства Армении Карен Карапетян. Вопреки ожиданию, на этот раз его визит связан не с программой превращения исторического центра Гюмри в зону туризма, а с реализацией государственных программ. Карен Карапетян приезжает, дабы увидеть, как были реализованы государственные программы. Если нормально, то хорошо, а если нет, то обязательно будут названы виновные.

Главе правительства доложат также о том, как работают общины с частным сектором. Не исключено, что на встречу с премьер-министром будут приглашены также руководители общин и предприниматели.

Формат встречи пока неизвестен. Однако известно, что встреча будет закрытой и состоится в администрации Ширакского марза в 15.00.

И так как формат встречи пока неизвестен, руководители управлений администрации Ширакского марза находятся в большом напряжении, можно даже сказать – в состоянии смятения: каждый из них готовит отчетный доклад о своей сфере с указанием проблем и путях их решения.

Как шутят ширакские чиновники, в связи с 1 сентября – днем знаний, они готовятся к сдаче экзаменов перед премьер-министром.

Кстати, мы стали очевидцами того, как некоторые руководители управлений готовятся к встрече с премьер-министром с особой скрупулезностью: пишут доклады, стирают, перечеркивают написанное, меняют текст.