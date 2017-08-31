«Ни один директор школы не имеет права требовать деньги за похвальные грамоты»: министр – видео

Вчера министр образования и науки Левон Мкртчян и мэр Еревана Тарон Маргарян созвали совещание с участием директоров старших и основных школ для обсуждения проблем в сфере образования, а также новой инициативы «Учитель».

В беседе с журналистами министр отметил, что сегодня в сфере образования есть проблемы, связанные с повышением качества и восстановлением материально-технической базы: «В общеобразовательных учебных заведениях была проведена колоссальная работа, но есть проблемы, связанные с лабораторным оборудованием, состоянием зданий, в частности, в старших школах».

До начала совещания мы поинтересовались у Левона Мкртчяна реакцией за эти дни на представленную им несколько дней назад инициативу «Учитель», в частности, в плане финансирования. Министр ответил: «Удалось самое главное: возник интерес и в прессе, и в профессиональных кругах. Мы получаем множество предложений. Например, я попросил учителей школ Сюника с небольшим количеством учащихся передать нам свой опыт. Может быть, они на местах нашли такие решения, которые приемлемы для всех».

Министр указал, что реформа программы переподготовки учителей резко повлияет на качество преподавания. На наш вопрос по поводу изменения формулы финансирования, то, что учителя зарплату будут получать не по количеству учащихся, а за ставку, нет ли жалоб со стороны школ с большим количеством учащихся, Левон Мкртчян ответил, что это только помогает учителям: «По сути, учитель получает стабильную зарплату. Он опять будет финансироваться по количеству учеников. Там, где мало учеников, учитель будет получать базовую зарплату, это только улучшит их положение».

На наше замечание, что в эти дни поступили сигналы, что в школах у родителей учеников с отличной успеваемостью требуют по 500-1000 драмов за вручаемые почетные грамоты, министр ответил, что деньги за это не взимаются. А начальник Управления общего образования МОН добавил: «Почетные грамоты вручаются в рамках госзаказа и раздаются школам. Ни один директор школы не имеет права требовать за них деньги».