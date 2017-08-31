В Гюмри ожидаются сокращения и борьба за должности

В городах Ширака – Гюмри и Артике, уже определен список оптимизируемых школ. Глава отдела образования, культуры и спорта Ширакской областной администрации Грайр Карапетян, перечислив их в интервью Aravot.am, сообщил, что уже ликвидирована средняя школа № 3 Гюмри, а ее имущество безвозмездно передано Ширакскому государственному университету. В итоге действующие при Ширакском госуниверситете старшие школы и колледж будут объединены в одну старшую школу. Гюмрийский колледж «Балатон» объединен со старшей школой N2, а старшая школа № 42 объединена с основной школой № 23, изменив свой статус. Одна оптимизация проведена также во втором городе Ширака Артике. Старшая школа № 7 будет объединена со старшей школой № 3.

Как будет решаться вопрос директоров, не предполагает ли это борьбу за должности, и что самое болезненное – сокращение сотрудников, в ответ на это наш собеседник сказал: «Существует распоряжение правительства, его у нас его нет под рукой, он письменно нам не предоставлен, чтобы организовать перечисленную реорганизацию». По его словам, выбор директора зависит от того, будет ли осуществляться объединение, слияние, формирование или ликвидация. «Когда у нас появится соответствующий документ, мы сможем представить четкую картину, будет проводиться выборы директора или же будут правопреемники и на своих должностях останутся бывшие директора», – сообщил Грайр Карапетян.

В ответ на наш вопрос, нет ли угрозы сокращения персонала, в Шираке сложилась столь крайняя ситуация, что люди дрожат даже над местом уборщицы и сторожа, и каждый попавший под сокращение от бессилия становится на путь эмиграции, Грайр Карапетян сказал: «Естественно, такой риск существует, и в связи с этим было проведено серьезное совещание, была поставлена задача по возможности обеспечить педагогическое сообщество работой и предоставить уроки. Я не исключаю, что у нас будут некоторые сокращения из административной части, но мы постараемся сделать так, чтобы это не коснулось учителей. Если и будут такие случаи, то их будет очень мало, мы найдем варианты и обеспечим их работой».

По словам Грайра Карапетяна, число учеников в Ширакском марзе в этом году возросло примерно на две тысячи. Он отмечает, что это отчасти связано с возвращением из России и Европы семей, не сумевших там обустроиться и получить гражданство.