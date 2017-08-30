У кого поднялась рука стрелять в бюст Нжде

Бронзовый бюст одного из выдающихся представителей армянского народа – Гарегина Нжде, установлен на вершине горы Хуступ Сюникского марза, на высоте 3100 метров над уровнем моря. На этом участке ветеран-доброволец, альпинист Владимир Бадалян на свои средства в течение многих лет благоустраивает территорию и проводит восстановительные работы, так как считает, что бюст находился в неутешительном состоянии. Некоторое время назад он обнаружил бюст (автор бюста Геворг Геворгян, – Р.М.) в представленном на фотографии состоянии.

Пули, найденные на месте вандализма, находятся у Владимира Бадаляна, и правоохранительные органы с целью выяснения и оценки обстоятельств случившегося могут идентифицировать вид оружия, его владельца или владельцев. Бюст полководца не дает покоя многим, и это очередное посягательство со стороны остающихся безнаказанными. Кстати, фотографии предоставлены в распоряжение министров культуры и обороны.

Мы узнали, что Владимир Бадалян еще 17 марта прошлого года обращался к бывшему министру культуры Асмик Погосян: «Принимая во внимание мнения нескольких экспертов, прошу признать бюст новым памятником, включив его в список исторических памятников, утвержденным государством. После положительного решения вопроса я обязуюсь взять на себя работы по дальнейшему благоустройству».

Согласно ответу замминистра культуры в апреле, через семь дней после получения письма вопрос обсуждался экспертной комиссией. «Учитывая, что бюст, как произведение искусства, по своим художественным достоинствам не был оценен членами комиссии, как культурно-историческая ценность, а в историческом контексте на горе Хуступ уже есть памятник Нжде, он не был включен в список новых памятников», – уведомил замминистра.

Р.МИНАСЯН

Газета «Аравот»

30.08.2017г