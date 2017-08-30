Принадлежащий Самвелу Алексаняну медцентр «Астхик» предупредил больных: процедура диализа станет платной – видео

Вчера группа граждан, получавших гемодиализ по госзаказу, провела акцию протеста напротив здания Министерства здравоохранения. Вчера в Медцентре «Астхик», принадлежащем депутату НС РА Самвелу Алексаняну, руководство клиники предупредило больных, получающих диализ, что процедура теперь будет проводиться на платной основе, и платить за нее надо 18 тысяч 100 драмов. Отказ от предоставления бесплатной услуги руководство клиники объяснило тем, что средства, выделенные в рамках госзаказа, исчерпаны.

Степан Маргарян, который три раза в неделю приезжает из Мартуни в Ереван, чтобы пройти диализ в МЦ «Астхик», получает пенсию в размере 26 000 драмов. То есть, на свою пенсию он не сможет получить и двух процедур, куда уже думать о целом месячном курсе. Прибавить к этому также расходы на дорогу и лекарства, связанные с болезнью, которые в месячном разрезе составляют для больного немалую сумму. «Директор «Астхик» сказал нам, что услуги должны стать платными, но мы не в состоянии платить за один диализ 18 тысяч драмов, плюс к этому, мы покупаем лекарства», – отмечает Степан Маргарян.

На вопрос, не может ли он получать диализ в больнице поблизости от местожительства, Степан Маргарян ответил, что в Гаваре есть центр, но ему легче ездить в Ереван и возвращаться, так как здесь есть родственники, у которых он может остаться. В ответ на вопрос Aravot.am Степан Маргарян сказал, что из-за проблем, связанных с деньгами, их диализ не был прерван.

В МЦ «Астхик» диализ получают более 200 граждан. Рубену Мнацаканяну тоже вчера сказали, чтобы подумал, что ему дальше делать, так как медучреждение прекращает бесплатное проведение диализа. «Нам сказали, что после 10 сентября тот, кто хочет проходить диализ, должен заплатить 18 тысяч 10 драмов». Рубен Мнацаканян тоже три раза в неделю пользуется этой услугой.

Правда, вчера вечером Министерство здравоохранения заявило, что больные продолжат бесплатно получать диализ, однако Рубен Мнацаканян тревожится, что после Нового года проблема может повториться. А такие больные как он не могут жить без диализа.

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«Гемодиализ – программа спасения жизни, и ее нельзя прерывать», – объявил вчера в ответ на вопрос журналистов исполняющий обязанности начальника Управления политики медицинской помощи Давид Мелик-Нубарян. На вопрос, с чего Медцентр «Астхик» решил, что государство больше не будет платить за диализ, господин Мелик-Нубарян ответил, что они не в курсе: «Мы в недоумении. Поднялся такой шум, никаких оснований для этого нет. Правительство, в лице Министерства здравоохранения, никогда не заявляло, и никаких шагов не предпринимало для изменения действующего механизма получения диализа».

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Чиновник министерства заверил, что услуги по гемодиализу не прекращались, и ни один больной не пострадал: «Этот вопрос находится в центре внимания на самом высоком уровне, были предприняты незамедлительные меры, и руководство соответствующего центра опровергло свои же заявления».

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