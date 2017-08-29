«Проигнорированные» заявления американцев

Заявления американского сопредседателя Минской Группы ОБСЕ Ричарда Хогланда и посла США в Армении Ричарда Миллса на прошлой неделе уже успели удостоиться комментариев, причем в довольно широком диапазоне: начиная с того, что через российские СМИ посла призвали «ответить за свои слова», кончая тем, что «нет ничего нового» и этим и ограничились. С заявлениями выступили главы МИД Армении и Арцаха Эдвард Налбандян и Карен Мирзоян.

На самом деле, несколько важных пунктов в заявлениях американских дипломатов, а также контекст их заявлений, остались без внимания. Прежде всего, это заявления, сделанные в вполне конкретном ситуационном и временно’м контексте, независимо от того, насколько «ново» заявление сопредседателя Хогланда, или же «не ново». Оно было распространено считанные часы спустя после встречи Саргсян-Путин, когда Серж Саргсян уже спешил в Ереван на встречу с президентом Туркменистана, и было опубликовано Голосом Америки с пометкой «срочно». Помимо того, что были опубликованы известные шесть пунктов, которые принято называть «Мадридскими», Хогланд, тем не менее, вне этого отметил, что Нагорно-Карабахский конфликт отличается от конфликтов в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

А это означает также, что если территориальная целостность Грузии и Молдовы в международно признанных границах не может стать прдметом дискуссуу, не считая пары экзотических государств и «любимых» режимов русских, то в вопросе Нагорного Карабаха все по-другому, и представляемое Азербайджаном как «территориальная целостность» с бакинскими вариациями – еще не факт. Конечно, для полноты картины Хогланд не упомянул Украину – аннексированный Россией Крым и захваченный ею же восток Донбасса, однако, сомнений нет, что эти конфликты также ставятся в тот же ряд, что и имеющиеся на территории Грузии и Молдовы, и их решение одно: ликвидация оккупации Россией и решение вопроса в рамках территориальной целостности государств. Дополнительным тому свидетельством – визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса 24-го августа в Киев, участие в военном параде в честь Дня Независимости Украины, в котором приняли участие воинские подразделения нескольких сттран-членов НАТО, а также Грузии и Молдовы, и его заявление, что вопрос поставок оборонительного оружия Украине «рассматривается» в Вашингтоне.

Сколько бы армянская дипломатия ни была достойна критики, и сколько бы армянский политический класс в своей основной части ни был бы неспособным понять стратегическую важность разницы в восприятии постсоветских конфликтов мировым сообществом, тем не менее, нужно констатировать, что армянским сторонам удалось поставить Нагорно-Карабахский конфликт вне тех общих и стандартных восприятий, которые существуют в отношении всех остальных конфликтов. С другой стороны, этому есть известные объективные причины, о которых уже говорилось многократно. Это факт, что в Тбилиси, Кишиневе и Киеве, даже в самые горячие периоды конфликтов, не было массовых погромов абхазов, осетин, русских, не было и нет, и даже невозможно представить себе такое. Тогда как в случае с Азербайджаном все иначе, как Баку своей «трубой» не пытался пролезть в разные «ГУАМ»-ы, или вместе со своими российскими коллегами по коррупции превращать международные и европейские площадки в клоунаду. И еще, развязанное в апреле прошлого года нападение на Арцах, что было бы невозможно без политического поощрения Москвы, показало, что переход Арцаха, даже в самой символической форме, в состав Азербайджана равнозначно повторению произошедшего сто лет назад, равнозначно геноциду, что армянская нация просто не потерпит. И это также невозможно представить в случае с Грузией, Молдовой и особенно с Украиной, где просто десятки тысяч русских воюют в рядах украинской армии.

Все это дает серьезное основание утверждать, что реальное решение Арцахского вопроса невозможно, если не будет применяться «косовский», исключительный подход. А главным противником такого подхода, как и в случае с самим Косово, была и остается «наш стратегический союзник» Россия, и именно здесь и не хватает Армении «инструментов суверенных решений», поскольку имея «векового друга», преследующего именно такие «интересы», армянам больше врагов не надо.

Именно о дефицитетаких «инструментов» и говорил посол Миллс. И возникает закономерный вопрос: а где остались, что случилось с «инструментами» Армении на 26-ом году Независимости, почему такого рода вопрос ставится в Армении, когда даже в случае с Беларусью он является неуместным? Да, это неприятно, но факт, и мальчишеские «отклики» из киселевских рупоров ничего не оставляют, кроме осадка несерьезности.

Кроме того, посол США в Армении однозначно дал понять, что несмотря на сложные отношения Иран-США, в Вашингтоне не только не видят никакой проблемы в развитии отношений Армения-Иран, но и относятся положительно, вновь подтверждая тот подход, который США приняли на вооружение начиная с июля 2014г, когда было подписано историческое соглашение между Тегераном и «шестеркой». Причем, то же самое было сказано и в отношении России, и это говорилось многократно, но Москву это никогда не «волновало», поскольку в лице Армении Москве был нужен не партнер, а холоп, разменная монета, поставленная на колени, беспомощная территория, откуда бесправный и деградировавший народ бежит, и желательно именно в Россию, нужна Армения без армян, и со столькими армянами, сколько достаточно, чтобы обслуживали их базу и туристов, чему Баку будет только аплодировать. И в Москве всегда будут петь эту пошлую «частушку», что это ее «зона влияния», где даже дышать можно лишь с ее «высочайшего позволения».

Тем не менее, два вопроса остаются открытыми. Во-первых, способен ли политический класс Армении поставить перед собой задачу – взять обратно у русских «инструмент суверенных решений»? И во-вторых, насколько далеко готовы пойти США и Запад в деле выведения постсоветского пространства из под российской тени?

Большинство армянского политического класса, провластного или оппозиционного, пока что никак не соотносится с императивами дня, и считает, что не имеет никакого повода для беспокойства. Это, по всей видимости, исправимо, ибо жизнь заставит, и в недалеком будущем. Только неясно, какой ценой, в политическом смысле.

Тогда как стратегия США и Запада в постсоветском пространстве, как мы видим, весьма далека от того, чтобы считаться сформированной, и шаги пока во многих случаях носят реактивный и ситуационный характер. Союзники США также не готовы к новым реалиям, и, скажем, Европа после дремы в два с половиной десятилетия только-только догадалась, что должна увеличить военные расходы, что должна изменить отношение к внутриполитическим и внутриобщественным угрозам, должна переоценить и переосмыслить настоящее, что и предопределит будущее. Пока что постсоветское пространство остается буферной «серой зоной», и ситуация принципиально изменится, в том числе вокруг Армении, когда 5-ая статья Вашингтонского договора распространится на Грузию, а Украина будет перевооружена новейшим оборонительным оружием. А Армения до этого времени нуждается в переформатировании политического и государственного мышления.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

29.08.2017г