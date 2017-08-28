Горящие материалы от пожара на заводе «Наирит» угрозы для здоровья не представляют: Минздрав Армении

Министерство здравоохранения Республики Армения сообщает, что в результате взрыва на территории завода «Наирит» и вспыхнувшего затем пожара никто из граждан не пострадал. Получившие отравление дымом во время пожаротушения двое пожарных в настоящий момент получают медицинскую помощь в Медицинском центре «Эребуни». У них нет серьезных проблем со здоровьем и, скорее всего, они будут выписаны сегодня же.

По данным Центра кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, горящее вещество – лак этиноль, не представляет угрозы здоровью населения.

Тем не менее Министерство здравоохранения Республики Армения призывает население, проживающее в непосредственной близости от пожара, и в районах, где чувствуются возникшие вследствие пожара продукты горения (пыль, непривычных запах, дым), закрыть двери и окна, а также избегать длительного пребывания на улице на этой территории. Эта рекомендация в первую очередь относится к детям, престарелым гражданам и имеющим респираторные заболевания (особенно астму и бронхит).

По данным Метеорологического центра МЧС РА, после 17:00 ожидается ветер с северо-востока на юго-запад, что означает, что дым будет отнесен через Араратскую долину в сторону Турции.

Министерство здравоохранения Армении