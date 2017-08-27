Премьер Грузии посетил лагерь армянских спасателей и поблагодарил Армению за помощь в тушении лесного пожара: фото

Колонна Спасательной службы МЧС Армении с 23 августа находится в Грузии для оказания помощи в деле тушения крупного пожара в Боржомском ущелье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Армянские спасатели справились с задачами, поставленными перед ними, локализовав пожар на всех вверенных им участках.

Отметим, силы МЧС Армении дислоцированы близ населенного пункта Цахвери. В состав спасательных сил Армении входят 8 пожарных автомобилей, 1 автомобиль со спасательной техникой, 1 автомобиль медицины катастроф, мобильный пункт управления (общим составом в 57 человек) для оперативной координации действий на месте.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне, 25 августа посетил палаточный лагерь МЧС Армении, расположенный близ населенного пункта Цахвери, и выразил благодарность армянским спасателям.

«Армяне внесли значимый вклад в дело тушения пожара в Боржомском ущелье. Мы все вместе совместными усилиями удачно справились против огня. Хочу поблагодарить армянский народ, президента Армении Сержа Саргсяна, премьера Карена Карапетяна и МЧС РА в связи с оказанной братскому народу поддержкой. Мы высоко оцениваем проведенную вами работу», – отметил он.

Ранее благодарность Армении выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Отметим, 22 августа Грузия обратилась к Армении с просьбой о содействии делу тушения пожара в Боржомском ущелье. Как сообщили Panorama.am в МЧС РА, в ведомстве состоялось обсуждение касательно обращения Грузии и предоставления помощи. Уже вечером автоколонна МЧС РА выехала в Грузию.

По информации министерства охраны окружающей среды, пожар в Боржомском ущелье возник 20 августа. Огонь охватил площадь в 5 гектаров. К утру 21 августа его удалось локализовать, но из-за сильного ветра к вечеру огонь разгорелся вновь и охватил новые территории.