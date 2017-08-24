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21:23 | Август 24 2017

Подписан российско-турецкий контракт

Подписан российско-турецкий контракт

Россия и Турция подписали контракт по поставкам зенитно-ракетных систем С-400, согласно документу Россия должна осуществлять поставки данного вооружения в Турцию, на днях сообщило «РИА Новости». Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 еще не вступил в силу, агентству сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего выступления на 86-й Измирской международной выставке заявил, что страны прилагают усилие, для того, чтобы помимо экономического сотрудничества совершенствовать двусторонние отношения в сфере политики. «Mы укрепляем сотрудничество по региональным вопросам. Турция вместе с Россией прилагает большие усилия для нормализации ситуации в сирийском регионе, и благодаря этому сотрудничеству, хоть и с трудом, но удалось договориться о создании зон деэскалации конфликта и о перемирии».

По словам Чавушоглу, стороны сейчас ведут работы над двусторонней отменой визового режима, сообщает Ermenihaber.am.

Подробности читайте в печатном номере «Аравот» от 23.08.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Международные, Политика

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