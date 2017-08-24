Шесть пунктов по Нагорному Карабаху и новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США

Армянская служба Голоса Америки. Американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Ричард Хогланд представил шесть основных пунктов урегулирования Карабахского конфликта. Посол Хогланд перечислил их в ходе прошедшей встречи Пресс-клубе для зарубежных журналистов в Вашингтоне.
- Принимая во внимание сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный правовой статус в будущем на основе взаимного согласия и юридически обязательным волеизъявлением.
- Территории в границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должен быть предоставлен временный статус, который, как минимум, обеспечивает гарантии безопасности и самоуправления.
- Занятые территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана. Здесь не может быть никакого заселения, без учета суверенитета Азербайджана. Суверенитет Азербайджана над этими территориями должен быть восстановлен.
- Должен существовать коридор, который соединит Армению с Нагорным Карабахом. Он должен быть достаточно широким для обеспечения безопасных перевозок. Однако он не может охватить весь Лачинский район.
- Долгосрочное урегулирование должно признать право всех перемещенных лиц и беженцев вернуться на прежние места жительства.
- Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые включают в себя меры по поддержанию мира. Нет никакого сценария, в котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленных мирных действий, пользующихся доверием всех сторон.
По словам посла, в этих пунктах представлена общая политика международных посредников, они опираются на Мадридские принципы, которые находятся в основе находящегося на столе переговоров документа.
«Это долгосрочная политика, она не связана с тем или иным сопредседателем, это наша общая политика. Разумеется, предлагаемый план является более детальным и обширным, но это является основой любого разумного урегулирования, и все стороны согласны в этом вопросе ».
Что касается позиции сторон конфликта, то Ричард Хогланд подчеркнул: «Даже если они не согласны с отдельными пунктами предлагаемого плана, они все равно согласны обсуждать их. Думаю, сейчас важно именно это».
Присутствовавших на встрече азербайджанских журналистов беспокоил тот факт, что в представленных послом пунктах нечетко указан принцип территориальной целостности Азербайджана, который, по словам посла, надо обсудить: «Основа мира должна соответствовать Хельсинкским принципам, которые содержат принципы территориальной целостности. Формулировка территориальной целостности опущена неумышленно, это тот вопрос, который должен обсуждаться в конце».
По словам Ричарда Хогланда, Нагорный Карабах отличается от Абхазского, Юго-Осетинского, Приднестровского конфликтов, у него давняя история: «Эта проблема не началась после отделения бывших советских республик. Нагорный Карабах был проблемой, которая тянулась на протяжении десятилетий, если не веков».
Посол Хогланд сделал еще одно важное заявление: в понедельник, 28 августа он завершает свою работу в качестве временного сопредседателя МГ ОБСЕ, уступив свое место уже постоянному сопредседателю Эндрю Шефферу.
«У действующей администрации США нет нового подхода в этом вопросе. Американские подходы в этом вопросе неизменны, независимо от смены сопредседателя».
Что касается нового сопредседателя, представляющего США в МГ ОБСЕ, то он, по словам Ричарда Хогланда, весьма опытный высокопоставленный американский дипломат, который до недавнего времени служил временным поверенным миссии Соединенных Штатов в международной организации: «У него есть реальный опыт в урегулировании Кипрского и других конфликтов. Думаю, что Госдепартамент и госсекретарь выбрали блестящего сопредседателя США».
Новый сопредседатель сейчас владеет всей информацией, связанной с процессом Карабахского урегулирования, и готов принять на себя обязанности, сказал перед тем, как покинуть свой пост Хогланд.
Коллаж — А1Плюс