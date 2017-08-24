Шесть пунктов по Нагорному Карабаху и новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США

Армянская служба Голоса Америки. Американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Ричард Хогланд представил шесть основных пунктов урегулирования Карабахского конфликта. Посол Хогланд перечислил их в ходе прошедшей встречи Пресс-клубе для зарубежных журналистов в Вашингтоне.

Принимая во внимание сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный правовой статус в будущем на основе взаимного согласия и юридически обязательным волеизъявлением.

Территории в границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая не контролируется со стороны Баку, должен быть предоставлен временный статус, который, как минимум, обеспечивает гарантии безопасности и самоуправления.

Занятые территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть переданы под контроль Азербайджана. Здесь не может быть никакого заселения, без учета суверенитета Азербайджана. Суверенитет Азербайджана над этими территориями должен быть восстановлен.

Должен существовать коридор, который соединит Армению с Нагорным Карабахом. Он должен быть достаточно широким для обеспечения безопасных перевозок. Однако он не может охватить весь Лачинский район.

Долгосрочное урегулирование должно признать право всех перемещенных лиц и беженцев вернуться на прежние места жительства.

Урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые включают в себя меры по поддержанию мира. Нет никакого сценария, в котором мир может быть обеспечен без хорошо подготовленных мирных действий, пользующихся доверием всех сторон.

По словам посла, в этих пунктах представлена общая политика международных посредников, они опираются на Мадридские принципы, которые находятся в основе находящегося на столе переговоров документа.

«Это долгосрочная политика, она не связана с тем или иным сопредседателем, это наша общая политика. Разумеется, предлагаемый план является более детальным и обширным, но это является основой любого разумного урегулирования, и все стороны согласны в этом вопросе ».

Что касается позиции сторон конфликта, то Ричард Хогланд подчеркнул: «Даже если они не согласны с отдельными пунктами предлагаемого плана, они все равно согласны обсуждать их. Думаю, сейчас важно именно это».

Присутствовавших на встрече азербайджанских журналистов беспокоил тот факт, что в представленных послом пунктах нечетко указан принцип территориальной целостности Азербайджана, который, по словам посла, надо обсудить: «Основа мира должна соответствовать Хельсинкским принципам, которые содержат принципы территориальной целостности. Формулировка территориальной целостности опущена неумышленно, это тот вопрос, который должен обсуждаться в конце».

По словам Ричарда Хогланда, Нагорный Карабах отличается от Абхазского, Юго-Осетинского, Приднестровского конфликтов, у него давняя история: «Эта проблема не началась после отделения бывших советских республик. Нагорный Карабах был проблемой, которая тянулась на протяжении десятилетий, если не веков».

Посол Хогланд сделал еще одно важное заявление: в понедельник, 28 августа он завершает свою работу в качестве временного сопредседателя МГ ОБСЕ, уступив свое место уже постоянному сопредседателю Эндрю Шефферу.

«У действующей администрации США нет нового подхода в этом вопросе. Американские подходы в этом вопросе неизменны, независимо от смены сопредседателя».

Что касается нового сопредседателя, представляющего США в МГ ОБСЕ, то он, по словам Ричарда Хогланда, весьма опытный высокопоставленный американский дипломат, который до недавнего времени служил временным поверенным миссии Соединенных Штатов в международной организации: «У него есть реальный опыт в урегулировании Кипрского и других конфликтов. Думаю, что Госдепартамент и госсекретарь выбрали блестящего сопредседателя США».

Новый сопредседатель сейчас владеет всей информацией, связанной с процессом Карабахского урегулирования, и готов принять на себя обязанности, сказал перед тем, как покинуть свой пост Хогланд.

Коллаж — А1Плюс