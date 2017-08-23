Эрдоган: Турция «не позволит» создать на своей границе новое курдское государство

Турция не позволит создать на своей границе новое курдское государство на севере Сирии. Об этом, как сообщает Hurriyet, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он отметил, что создание так называемого курдского государства со стороны «Курдской народной самообороны» (YPG) и Демократического союза (PYD) недопустимо. «YPG и PYD являются террористическими организациями, стремящиеся выйти к Средиземному морю», – указал Эрдоган, добавив, что Турция сделает все, чтобы «помешать планам террористов в Сирии».

Эрдоган также сказал, что использование термина «курдское государство» «оскорбляет моих курдских братьев».

«Я верю, что мои курдские братья никогда не допустят такого образования на севере Сирии и на юге Турции. Мы – одна нация в нашем государстве. Мы – единая нация с населением в 80 миллионов человек. У нас один и тот же флаг, одна и та же родина, и одно и то же государство», – сказал Эрдоган.

Подготовлено Викторией АНДРЕАСЯН