Состоялось обсуждение программ, реализуемых в энергетической системе совместно с банком KfW

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян 22 августа принял делегацию Немецкого банка развития (KfW) во главе с региональным директором Олафом Зимелькой. Были обсуждены вопросы, относящиеся к программам, реализуемым в Армении при финансировании данного банка. Приветствуя гостей, Ашот Манукян высоко оценил сотрудничество с банком, выразив уверенность, что и оно сохранит эффективность и в дальнейшем.

«Мы высоко ценим поддержку, оказываемую нашей стране правительством Германии в течение 25 лет нашей независимости, и придаем большую важность сотрудничеству с правительством Германии. Дружеские отношения нашей страны с Федеративной Республикой Германии будут продолжаться как с отдельной страной – Германией, так и как с членом Евросоюза, страной, представляющей собой движущую силу», – сказал Ашот Манукян.

Олаф Зимелька поблагодарил за теплый прием и отметил: «Мы прошли довольно долгий путь. Думаю, что с такой программой мы можем говорить о прогрессе и успешных шагах».

Собеседники коснулись также хода реализации программ, их сроков и возможностей их поэтапного выполнения. Олаф Зимелька выразил готовность обсудить представленные вопросы и предложения для обозначения дальнейших шагов.

Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА