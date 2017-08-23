«Самая большая угроза для Армении – это не внешние вызовы»

Наш собеседник — лауреат международных премий в области мира и прав человека, координатор Нагорно-Карабахского комитета «Хельсинкской инициативы-92» Карен Оганджанян.

— Господин Оганджанян, Бако Саакян, несмотря на то, что уже имел два срока президентства, предусмотренных прежней Конституцией, в третий раз выдвинул свою кандидатуру и был избран президентом Арцаха. Этот факт стал поводом для разных комментариев, в частности, говорилось о том, что третий срок президентства — это шаг назад в плане демократизации Арцаха с точки зрения международного права, и что это может иметь негативное влияние на укрепление позиций Арцаха и его международного признания. Как Вы прокомментируете эту критику?

— В последнее время очень много говорилось и говорится, в особенности, в армянских средствах массовой информации из уст разного рода экспертов и правозащитников о недемократичности избрания Бако Саакяна на третий срок в качестве президента Арцаха. Доводы этих людей сводятся к тому, что такой шаг противоречит нормам демократии, международной практике и международному праву и отрицательно скажется на имидже Арцаха на международной арене, что в итоге осложнит международное признание нашей страны.

Как человек, одним из первых заложивший принципы демократического развития Нагорно-Карабахской Республики и являющийся экспертом в области строительства демократии и гражданского общества не только в нашей стране, но и на международной арене, хочу всем тем кто так пылко выражает свою озабоченность по этому поводу напомнить один непреложный факт: в международном праве ни в одном документе не найдется положения, где оговорено, что избрание главы государства на третий и более сроки является актом идущим вразрез международному праву и оценивается как недемократический акт.

На самом деле демократия в современном мире в первую очередь воспринимается сквозь призму защиты основных свобод человека на практике и по уровню участия граждан любой страны в вопросах управления и принятия решения, касающихся жизнеобеспечения и безопасности страны через институты, которыми народ уполномочил свою власть и общество, а также через активное гражданское общество. В этом контексте следует отметить, что уровень демократии в Арцахе совершенно не уступает развитым демократиям мира. Более того, гражданское общество имеет большое влияние на деятельность законодательной и исполнительной властей больше чем где-либо в мире, это и есть главный показатель демократичности стран.

В Арцахе проект новой Конституции был вынесен на обсуждение народа и экспертного сообщества и привлек к себе беспрецедентное участие граждан страны, политических и общественных организаций. Каждый имел возможность на формирование предложений для окончательной версии проекта новой Конституции Арцаха. В итоге, сбалансированный документ был вынесен на вердикт народа, который в свободной атмосфере во время референдума проголосовал абсолютным и подавляющим большинством за новые реформы, которые предполагают и продление полномочий президенту Арцаха до 2020 года.

Я уже говорил, что демократия – это практическая имплементация воли народа. Согласно воли нашего народа и согласно демократическим нормам – результат референдума получил свою практическую имплементацию. Хочется также отметить, что во многих странах с так называемой развитой демократией многие лидеры управляют более 10 лет и это воспринимается вполне нормально, поскольку это не нарушает основного закона этих стран. Поэтому я бы предложил всем ретивым сторонникам критики основного закона Арцаха заняться больше вопросами укрепления безопасности нашей страны, с негативными явлениями в обществе и вместе со всеми гражданами вносить свой посильный вклад в дело процветания нашей Родины, которая является олицетворением первого исторического реванша всего армянства против исторической несправедливости и безучастного международного права.

Сегодняшний Арцах является олицетворением этого реванша и Бако Саакян вместе с другими лидерами и гражданами внес свой существенный вклад в дело развития и безопасного существования нашей страны. Что касается угрозы снижения уровня признания Арцаха международным сообществом, хочу заметить, что сегодня, в условиях краха международного права и беспомощности международного сообщества решать какие-либо серьезные международные проблемы (это видно на примере Сирии, Ирака, Ливии, Йемена…) международное признание Арцаха на мой взгляд перестает быть главной в повестке дня нашей страны. Главное для нас-обеспечение безопасности граждан страны и гармонизация взаимоотношений власть — народ, что является гораздо важнее, чем международное признание Арцаха.

— Господин Оганджанян, сопредседатели Минской группы ОБСЕ пытаются до конца года организовать встречу Саргсян-Алиев. С другой стороны, очевидно, что посредники стараются предотвратить возможное возобновление военных действий. Требование армянской стороны о внедрении механизмов расследования приграничных инцидентов посредники держат в повестке дня, недавно о необходимости их применения заявил американский сопредседатель Ричард Хогланд, и этот факт радует. На Ваш взгляд, после апрельской войны какие у армянской стороны приоритеты в Карабахском урегулировании – для того, чтобы вести процесс в выгодном для армянской стороны русле?

— Апрельская война изменила наше отношение к решению арцахской проблемы и участию в этом процессе международных посредников и международных межправительственных организаций. Если раньше мы наивно предполагали, что в условиях, когда в рамках Минской Группы ОБСЕ ведутся переговоры по урегулированию конфликта и международное сообщество способно в случае размораживания конфликта принять действенные механизмы по предотвращению военных сценариев, то после апреля все наши иллюзии касательные возможностей международных организаций улетучились, это касается и переговорного процесса, и механизмов по контролю за нарушениями условий перемирия.

Конечно было бы желательно, чтобы международные межправительственные институты смогли бы добиться расследований инцидентов фактов нарушения перемирия, более того, чтобы они смогли бы эффективно предотвращать подобные нарушения. Но я не верю, что Азербайджан позволит международным организациям это делать эффективно. В этом контексте я ничего позитивного не жду и от встречи Алиева с Саргсяном. Мы должны понять одно — мир в Арцахе зависит от боеспособности нашей армии, которая за последний год стала неузнаваемой, грозной силой для любого врага.

Вместе с тем, сегодня армянское руководство должно перейти от декларативных слов к практическим шагам по наращиванию военного потенциала всей армянской армии. В кратчайшие сроки армия должна стать той современной составляющей всего армянского народа, которая заставит нашего врага считаться с существованием свободного суверенного государства Арцах и признать его. В современных условиях с учетом геополитической ситуации я не считаю, что переговорный процесс может привести к решению нашей проблемы, тем более, что армянское внешнеполитическое ведомство лишено какой-либо инициативы и практически ничего не делает в вопросе международного признания Арцаха. Переговоры должны вестись вокруг признания Азербайджаном Республики Арцах. Сегодня Азербайджан не способен идти на подобный шаг. Поэтому решение нашей проблемы в наших руках – в нашей сильной армии, в нашем процветании и во власти, неподдающейся внешнему давлению.

— Отношения Россия-США обостряются все больше. Создается впечатление, что США и РФ начнут работать с Арменией и Азербайджаном по отдельности. Как это может отразиться на процессе карабахского урегулирования, не видите ли здесь угроз для армянской стороны?

— Очевидно, что как США, так и Россия имеют свою повестку дня в Южно-Кавказском регионе и, совершенно естественно, что у каждой из глобальной и региональной держав есть свои отдельные намерения как в отношении Армении, так и Азербайджана. Армения и Арцах должны выстраивать свое отношение и поведение с каждой из глобальной и региональной держав таким образом, чтобы особые приоритеты в отношениях этих держав с Азербайджаном не навредили бы как развитию наших стран, так и безопасности нашего народа. Для этого всегда необходимо опираться на свои силы, развивать экономику и демократические институты в наших странах и диверсифицировать внешнеполитическую деятельность.

Самая большая угроза для Армении – это не внешние вызовы, в том числе и те, о которых вы упомянули, а безобразный расцвет коррупции, повсеместное кумовство, отсутствие основ социальной и правовой справедливости, порождающие в обществе настроения безысходности и толкающие к массовому исходу населения из Армении. И все это есть ни что иное как показатель отсутствия системных перемен. И во всем этом виновато высшее политическое руководство Армении, которое больше заинтересовано в сохранении нынешнего положения в стране и продлении своей власти. Все это пагубно влияет на все сферы жизнедеятельности Армении, что не может не отразиться и на развитии всех составляющих частей всего армянства.

— Как Вы оцениваете ситуацию на передовой, высока ли вероятность возобновления войны? Какова ситуация в Азербайджане в целом?

— Я считаю, что война не закончилась в апреле 2016 года, она перешла в латентную стадию с периодическими обострениями по всей линии фронта. Такая ситуация будет продолжаться и в будущем. Очевидно одно: противник осведомлен о нашей мощи и о возможности нанести сокрушительный удар и решить любые военные задачи, если того потребует ситуация, и в глубине территории Азербайджана. Безопасность нашего народа – это залог наших будущих достижений, поэтому развитие и оснащение нашей армии самыми современными видами вооружений должно стать гражданским долгом каждого армянина в Арцахе, Армении и в Спюрке!

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

22.07.2017г