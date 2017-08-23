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15:19 | Август 23 2017

«Свободные демократы» намерены провести партийный форум в начале осени: «Грапарак»

«Свободные демократы» намерены провести партийный форум в начале осени: «Грапарак»

Партия «Свободные демократы» намерена в начале осени провести съезд. День пока не уточнен, однако ведутся подготовительные работы.

Вице-председатель партии Анжела Хачатрян рассказала, что в ходе съезда будут затронуты все актуальные программные вопросы, касающиеся и внутренней, и внешней политики, которые входят в повестку партии:

«То есть, еще раз будут уточнены и озвучены те позиции, которых мы придерживались, придерживаемся и говорили в предвыборный и поствыборный период».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»

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Рубрики: Пресса

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