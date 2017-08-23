Путин о Шуберте и не только: подборка исторических экскурсов от президента России — видео

Русская служба Радио Свобода распространила видеоролик, запечтлевший «нарезку» из исторических экскурсов от президента РФ Владимира Путина по разным поводам.

В записи, сопровождающей видеоролик, говорится:

«Судьбу несчастного Шуберта в изложении Путина вы все помните. А были и другие пострадавшие от исторических экскурсов Президента РФ. Сделали подборку цитат: «От кремлевского историка».