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13:28 | Август 23 2017

Путин о Шуберте и не только: подборка исторических экскурсов от президента России — видео

Путин о Шуберте и не только: подборка исторических экскурсов от президента России — видео

Русская служба Радио Свобода распространила видеоролик, запечтлевший «нарезку» из исторических экскурсов от президента РФ Владимира Путина по разным поводам.

В записи, сопровождающей видеоролик, говорится:

«Судьбу несчастного Шуберта в изложении Путина вы все помните. А были и другие пострадавшие от исторических экскурсов Президента РФ. Сделали подборку цитат: «От кремлевского историка».

Кремлевский историк

Судьбу несчастного Шуберта в изложении Путина вы все помните. А были и другие пострадавшие от исторических экскурсов Президента РФ. Сделали подборку цитат: "От кремлевского историка".

Posted by Radio Svoboda — Радио Свобода on Dienstag, 22. August 2017

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Рубрики: Международные

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