Карен Карапетян: «Мы твердо идем на подписание соглашения с Евросоюзом»

«Мы твердо идем на подписание соглашения с Евросоюзом», — заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 августа на брифинге с журналистами после церемонии открытия 15-го ежегодного молодежного сбора «Базе» в Цахкадзоре, передает Радио Азатутюн.

Отметим, что в ноябре этого года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС планируется подписание нового рамочного соглашения Армения-Евросоюз. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве было парафировано сторонами 21 марта 2017 года.

На вопрос, возможно ли, что повторится сценарий сентября 2013 года и Армения не подпишет новое соглашение с ЕС, премьер ответил: «Мы идем на подписание. Возможно ли, что события будут развиваться так, что [соглашение] не будет подписано? На данный момент я этого не вижу, но это процесс, который называется переговорами. Идем ли мы твердо или нет? Мы очень твердо идем [на подписание]».

Напомним, после продолжавшихся более 3,5 лет переговоров с Евросоюзом в сентябре 2013 года Армения за одну ночь с легкой руки президента Сержа Саргсяна отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и заявила о вступлении в инициированный Россией Таможенный союз, а затем и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). А спустя несколько лет, в марте 2017 года Армения и Евросоюз с целью углубления отношений парафировали другое соглашение — соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое должно учитывать обязательства Армении в рамках ЕАЭС.

Говоря о работах, ведущихся в направлении создания в Мегри армяно-иранской свободной экономической зоны, Карапетян отметил: «Полагаю, что в конце ноября у нас будет определенная площадка, потому что в этом вопросе мы предпринимали многочисленные попытки, в том числе были и удачные переговоры, и неудачные, но однозначно мы создадим эту площадку, и в ближайшее время в ходе визита в Иран мы будем говорить об этом».

Фото — Радио Азатутюн