Выйти из ЕАЭС: лозунг или политический курс?

Депутат Национального Собрания из фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян накануне выступил с предложением: дать старт процессу по выходу Армении из Евразийского экономического союза.

Вместе с этим, у общества Армении еще свеж тот осадок, который остался от ответа российских высоких должностных лиц на вопрос, почему выданные членом ЕАЭС Республикой Армения водительские права не признаются в России, тогда как в случае с Беларусью и Кыргызстаном такой проблемы не возникает. Нам, армянам, был дан ответ, что причина в том, что Армения в качестве «официального языка» русский не признала, в отличие от Беларуси и Кыргызстана, так что «признаете – придете».

Общество Армении, официальный Ереван и политическое поле своевременно и адекватно ответили, что думают об этом очередном непристойном предложении, в том числе с широким применением богатого русского фольклора, и в ходе визита премьер-министра Карена Карапетяна в Москву пресса написала, что якобы этот вопрос «будет обсужден и решение будет найдено».

Заявление депутата Марукяна и водительско-языковые капризы Москвы, похоже, в общественных восприятиях обрели внутреннюю связь, и создалось впечатление, что первое стало следствием второго. Стало быть, получается, что если, скажем, Москва «уважит» Армению и поставит ее на ту же плоскость, что Беларусь и Кыргызстан, то предложение Марукяна потеряет остроту и актуальность. Конечно, проблема идет дальше, и обусловлена причинами фундаментального характера, однако, если обществу не станет ясно, насколько дальше и какими причинами обусловлено, то действительно получится, что постановка вопроса именно водительскими правами и обусловлена, и не более того. Тем более, так получилось, что в ходе выборов в Национальное Собрание текущего созыва блок «Елк» так и ничего конкретного не сказал ни в связи с перспективами членства Армении в ЕАЭС, ни вообще о нынешней угрожающей ситуации в отношениях Армения-Россия.

Следовательно, может возникнуть вполне закономерный вопрос: это всего лишь громкий лозунг, или же обретающий четкие очертания политический курс? Если всего лишь лозунг, то вряд ли господин Марукян и его однопартийцы не представляют, что несколько дней спустя после его провозглашения сей лозунг превратится в зажженную и вскоре потухшую спичку и будет предан забвению, а также по ходу «сожжет» весь тот политический капитал, который был зафиксирован результатами парламентских выборов. Следовательно, этот вариант может уверенно отложить в сторону как нереальный, если руководствоваться рациональными категориями. Но если это начало политического курса, то нужно признать, что он пока что очень далек от того, чтобы считаться сформулированным, поскольку несколько очень важных элементов остаются несформированными и несформулированными.

Вполне рациональны причины того, почему Армения должна выйти из этого Евразийского экономического союза: там нет ни Европы, ни Азии, ни экономики, ни союза, зато есть беспрецедентные санкции, «заходить» под которые – само по себе самоубийство. В этом ЕАЭС только решаются вопросы «помидоров-огурцов-коньяков», как признаются в Республиканской партии Армении, а остальные вопросы не только не решаются, но и будучи членом этого ЕАЭС, Армения лишилась возможности и права договариваться о режиме свободной торговли с другими значимыми субъектами мировой экономики. А новое соглашение Армения-ЕС, которое должно быть подписано, по всей видимости, в ноябре в Брюсселе, если вдруг не произойдут новые «московские форс-мажоры», не предполагает режима свободной торговли с Арменией, поскольку «это противоречит нашим обязательствам, взятым в рамках ЕАЭС». Несмотря на все это, подписание этого соглашения Ереваном – самый важный, стратегически важный шаг в текущем году, и пока не ясно, какие еще капризы Москва до ноября выкинет.

В противоположность этому, Грузия имеет соглашения о свободной торговле с ЕС, со странами СНГ, с Европейской ассоциацией свободной торговли, включающей Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, а также с Китаем, очень низкие таможенные тарифы действуют в торговле Грузии с США, Японией и Канадой. Кроме того, действует режим свободной торговли с Турцией, Азербайджаном и Арменией (свидетельством тому, как он действует в случае с Арменией – акции протеста тавушцев на межгосударственной автомагистрали Армения-Грузия, когда армянские таможенники хотели «убедить» людей заплатить таможенные пошлины за несколько штук арбузов, купленных в Грузии, ибо «это требование согласно новым правилам ЕАЭС»…).

Украина также продвинулась в этом плане, заключив 16 соглашений о свободной торговле с 45 странами мира, в том числе, помимо ЕС, с Канадой, с рядом Балканских стран, которые пока не являются членами ЕС, и достигла объемов экспорта только на рынок ЕС в 8.2 млрд долларов США (это данные всего лишь за первое полугодие 2017-го).

А Армения, как оказывается, чтобы развивать экономические отношения с Ираном, полноценно запустить зону свободной торговли Мегри, «ожидает», когда же Россия соизволит разрешить-санкционировать режим свободной торговли ЕАЭС-Иран (если даже условно считать, что Иран без колебаний согласится с этим).

Уже многократно говорилось, что эксклюзивные права, предоставленные Газпрому и Роснефти – единственная преграда на пути того, чтобы Армения использовала свои возможности для обеспечения транзита иранского газа в Грузию, чтобы пользоваться иранским, а также арабским рынком нефтепродуктов.

А может, оставаясь в ЕАЭС, все же возможно все это сделать, и в действительности ЕАЭС – это такая хорошая и свободная структура, что не препятствует Армении установить режим свободной торговли с другими, и никто об этом не знает? Как пытаются нас убедить разные госчиновники, ЕАЭС «не препятствует тому, чтобы мы развивали отношения с…», и вместо многоточия можете вписать название любого другого субъекта: вот что нам говорят наши высокопоставленные должностные лица.

Жизнь показывает, что это все не имеет никакого отношения к действительности. А логика подсказывает, что если завтра же выйдем из ЕАЭС и этим и ограничимся, не видя необходимости других действий, то просто окажемся в статусе бессмысленного «чердака». Плюс к тому – нерешенная проблема безопасности и неурегулированного конфликта, которая тесно и органически увязана с внешней и внешнеэкономической политикой.

Следовательно, весь этот гигантский комплекс необходимых политических шагов, включающий также вопрос ЕАЭС, имеет намного более широкий и глубокий охват, и не ограничивается сугубо экономической компонентой. Его реализация требует государственных, властных полномочий и рычагов, и конечно – поддержки широких масс информированных граждан. А пока, как мы видим, из этого всего у нас нет ровным счетом ничего. Несмотря на это, в отношениях с Ираном, Китаем, да и с тем же Европейским Союзом официальный Ереван предпринял важные и определенные шаги на экономической плоскости, кроме того, несколько чиновников Правительства заявляют, что во избежание влияния санкций против России «рынки будут диверсифицированы». А участвуя в военных учениях НАТО в Румынии и Грузии, был сделан важный шаг также в направлении диверсификации политики в сфере безопасности и обороны. Этот тренд необходимо сохранять и довести до логического и юридического завершения, что, естественно, еще очень далеко от того, чтобы быть таковым, и на этом пути ждут большие трудности и испытания, для преодоления которых потребуется сверхнапряжение сил и интеллекта государства и общества.

В «Елке» заявляют, что в вопросе выхода из ЕАЭС стратегических разногласий нет. Это позитивный фон, необходимый, но недостаточный, чтобы стало ясно, готов ли блок «Елк» взять на себя ответственность по формированию и формулированию общественного заказа на реализацию всего этого комплекса задач, заставляя власть адекватными меняющимся реалиям шагами обслуживать интерес государства и общества.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

22.08.2017г