Греческая община обратилась к Тарону Маргаряну с предложением назвать одну из улиц Еревана именем Гомера

Греческая община «Патрида», действующая в Армении и Арцахе, обратилась к мэру Еревана Тарону Маргаряну с просьбой назвать одну из улиц столицы именем создателя эпических поэм «Илиады» и «Одиссеи», древнегреческого поэта-сказителя Гомера.

«В мире только три поэта были признаны создателями шедевров общечеловеческого значения. Это Гомер, Нарекаци и Фирдоуси…», – указывает автор обращения, председатель общины «Патрида» Эдуард Поладов (Полатидис), и отмечает, что в Ереване уже есть улицы Нарекаци и Фирдоуси, предлагая наряду с ними назвать именем Гомера одну из улиц в столице, что соответствовало бы нашему национальному мировоззрению, устремленному к общечеловеческим ценностям. «Восхваляя дух гениев, мы возвышаем и себя и наши будущие поколения», – отмечает он.

Глава «Патриды» от имени греческой общины подчеркивает, что этот шаг станет еще одним доказательством наших высоких и честных устремлений, который внесет дополнительную лепту в дружественные отношения между армянским и греческим народами.